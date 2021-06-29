"Ось це матч! Це був наш шанс нарешті пройти далі 1/8 фіналу, адже раніше нам цього ніколи не вдавалося. Неймовірно, ми грали від душі і з характером. Це просто приголомшливо. Завжди можливо всяке. Ми в це віримо. Ми сказали один одному, що у нас маленька країна, але багато досвіду і високий рівень гри. Ми це довели.

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Не реалізувавши перший пенальті, ми потрапили в дуже складну ситуацію. Дуже пишаюся командою, що зуміла відігратися. Ми вірили до останнього. Ще до початку ми говорили про те, що ми граємо до кінця. Ми ніколи не здаємося. У нас ніхто не вірив, але ми змінили все. У Франції був момент, коли за рахунку 1:3 вони діяли трохи зарозуміло, і ми холоднокровно скористалися цим.

Сюжет гри схожий на голлівудський фільм? Потрібно зателефонувати Роберту Де Ніро і запитати, чи не хоче він зіграти мене в цьому фільмі", – сказав Зоммер після гри.

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