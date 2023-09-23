Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл розповіла про непросте життя за океаном в ексклюзиві "Футбол 24". Дивіться другу частину захопливої бесіди у цій новині.

Доля Оксани Баюл склалася непросто: після перемоги на Олімпіаді у 1994 році вона переїхала у США і зіткнулась з суворими випробуваннями, які переслідують кожного емігранта.

Про те, як організатори судорожно шукали гімн України у Ліллегаммері, аварію, яка стала поворотною у житті фігуристки, кусючу жовту пресу, відмову Playboy, вчинок, про який шкодує і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Бубка тягне СРСР, шоу дружини Пєскова, Гітлер на роялі – інтерв'ю з легендарною Оксаною Баюл