"Золотий м'яч" вплинув на майбутнє Модріча в Реалі – несподівані деталі контракту

Півзахисник Реала Лука Модріч залишиться в команді ще на рік завдяки несподіваному пункту в контракті.

Лука Модріч автоматично продовжить контракт з мадридським Реалом до 2021 року, передає Marca.

Кроос офіційно продовжив контракт з Реалом

За інформацією видання, у випадку здобуття "Золотого м'яча" угода з хорватом повинна бути продовжена на рік. На заваді не стане навіть провальний сезон 2018/19 як для Реала, так і для самого Модріча. Додамо, що Тоні Кроос продовжив контракт з Реалом, тоді як Начо Фернандес має продовжити угоду з мадридцями.

В поточному сезоні Лука Модріч провів у складі Реала 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 8 асистами.

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