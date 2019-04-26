Колишній нападник Динамо Ігор Бєланов зворушливо привітав екс-тренера збірної України Олександра Заварова з днем народження.

"Друзі, сьогодні день народження видатного спортсмена, великого футболіста і прекрасної людини – Олександра Заварова.

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Пам'ятаю історичні моменти, коли з твоїх передач мені вдавалося забити не один гол. Багато хорошого і душевного ми можемо згадати сьогодні.

Спасибі тобі за те, що ти цінуєш і поважаєш історію, адже "Золотий м'яч" – це і твоя заслуга, і наших хлопців, і звичайно ж нашого тренера – Валерія Васильовича.

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Олександре, будь здоровий, веселий, успішний і футбольно результативним. Упевнений, на тебе попереду чекають нові результати і яскраві життєві моменти", – написав Бєланов на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, Ігор Бєланов став володарем "Золотого м'яча" у 1986 році.