Франція та Іспанія прямо зараз є найсильнішими збірними Європи, хоча недооцінювати фактору мегадосвідчених і все ще голодних до трофеїв Португалії та Англії не варто. Ці збірні мають всі шанси засяяти на ЧС-2026, який великою мірою і визначатиме володаря Золотого м'яча 2026. Барселона та Реал Мадрид традиційно потужно стартували в іспанській Ла Лізі та ЛЧ, зазнавши тільки однієї втрати очок за 8 матчів. І в цих командах виділяються ті, хто може повторити історію протистояння Мессі з Роналду принаймні на кілька сезонів.

Дембеле знищив Ямаля на "Золотому м’ячі-2025" – став відомий підсумковий розрив між головними фаворитами

Дембеле, звісно, заслужив – своїм внеском у перемогу ПСЖ, але поки він повторює шлях Родрі, який після тріумфального сезону більшість часу лікувався. Проблема в тому, що Усман не відіграє такої колосальної ролі у збірній, як його конкуренти. А чи буде ПСЖ таким же успішним і цього сезону в Лізі чемпіонів? Повне фіаско проти Челсі у фіналі Клубного Мундіалю залишає великі сумніви, як і значна кількість травм провідних виконавців. Та навіть за повторення успіху конкурувати з партнером по збірній Франції буде складно.

Мбаппе стартував у гонитві за наступним ЗМ з того, що перевершив рекорд Роналду за найкращий старт сезону (9 голів і 1 асист за 7 матчів). Той же лівий вінгер з правою ногою, якого ставлять в центр нападу. Кіліан нарешті робить те, для чого його взяли. Забиває у кожному матчі, зрідка пропускаючи нагоду відзначитися. Питання в тому, чи центрфорвард він, ставитимуть знову і знову. Особливо після таких провалів, як 2:5 проти Атлетіко. Як би Реал не намагався демонстративно бойкотувати цю нагороду, реакцію на поразку Вінісіуса в битві з Родрі свідчить – Мадрид прагне її понад усе. Ставка на Мбаппе очевидна. І вона не лише футбольна, а й політична. Француз не такий токсичний, плюс тягне сильнішу збірну ще й значно більше, ніж Віні.

У Ямаля 18 голів і 24 асисти за Барсу, феєрія в матчі Ліги націй проти Франції. Проблема в тому, що голоси за гравців розпорошуються. Немало експертів вважають, що той же Рафінья як найкращий бомбардир та асистент Ліги чемпіонів більше заслужив (а ще 34 плюс 26 у всіх турнірах). Бразилець часто був вирішальніший, але знову ж кризова збірна тягне вниз. А є ще і Роберт Лєвандовскі з його 42 голами за минулий сезон. Так нагороду ніколи не виграти. Рівалдо вважає, що Ямаль більше сконцентрується на забиванні м'ячів та покращенні загальної статистики результативності, ставлячи на Ламіна у 2026 році. Однак старт нового сезону показує, що він досі більше створює, ніж завершує: 2 голи плюс 4 асисти. А історія ЗМ значно більше любить бомбардирів, ніж постачальників. З іншого боку надпотужна збірна дає іспанцю більше шансів, ніж Польща чи Бразилія його партнерам.

Goal.com вже склав свій рейтинг топ-10 претендентів на Золотий м'яч 2026. Мбаппе та Ямаль вириваються на позиції двох очевидних лідерів. Ефектні та ефективні. Ті, хто дають більше чогось надзвичайного, як було в історії з Роналду та Мессі. Один більше ставить на швидкість, інший заворожує дриблінгом, хоча обидва можуть все. Асоціацій все більше, проте Ямалю ще дуже далеко до показників Лео, особливо в частині голів. Фокус, який Реал провернув з остаточним делегуванням Мбаппе пенальті, можна провернути й тут. Як би не іронізували з прізвиськами Пеналду, історія пам'ятає лише загальну кількість голів, а не скільки з них були з позначки.

Ямаль також вигідніший для просування у політичному плані. Молодший, свій, хтось магічніший, ніж просто результативний виконавець, у більше ніж клубі. Той, хто досягає дивовижного рівня навіть швидше, ніж Мессі в ті ж 18 років. Другий найкращий асистент світу за минулий сезон – більше гольових пасів віддав тільки... Салах (26), ще один тіньовий претендент на ЗМ, якому в минулому сезоні забракло, по суті, лише виграної Ліги чемпіонів. Кумедно, але головний тренер Барселони Гансі Флік вже зараз відсуває Рафінью чи Лєвандовскі на задній план, говорячи саме про Ямаля як людину, здатну покращити свій результат до вершини.

За минулий сезон Мбаппе забив найбільше у чемпіонатах та єврокубках (38 голів). Дембеле (29) поступився Кейну (37), Салаху (32) та Холанду (30). Кіліан теж не дотягує до зоряних часів нереальної результативності Мессі з Роналду, але принаймні виходить на певний рівень стабільності та недосяжності для інших. "Золотий бутс" є важливим фактором. Кейн наразі демонструє космос (10 голів за 5 турів Бундесліги), Мбаппе має вимагати від себе більшого, дещо надприродного, хоча слова про те, що не порадив би дитині увійти в таке важке середовище, як сучасний футбол, насторожують. Іноді видається, що Кіліан банально не має тої дитячої одержимості грою №1, яка була в Роналду та Мессі. А без цього важко. Хлопцю треба пришвидшуватися. Якщо Мбаппе хоче повторити рейс Кріштіану до 1000 голів, треба всього лише забивати по 60 за сезон наступні 10 років, а ще краще грати до 40.

Зрештою, все знову вирішуватимуть головні трофеї та емоції, якими так живе Іспанія. Ліга чемпіонів та ЧС-2026. Не АПЛ чи Ла Ліга, чи тим паче Ліга 1 з Бундеслігою. Насолода від перегляду Ямаля, який робить щось унікальне у своїй окремій лізі. Чи шанси Мбаппе стати найкращим бомбардиром чемпіонатів світу за всю історію – наразі має 12 голів, що лише на 4 поступається Мірославу Клозе. Це значно підвищило б шанси француза виграти свій перший Золотий м'яч. Ямаль та Мбаппе як найзірковіші обличчя топових клубів і збірних, хоч як би це в душі не ображало Вінісіуса та інших їхніх одноклубників, мають розіграти трофей, повернувши дещо втрачену славу іспанській першості. І за давньою традицією принести цей тріумф вони не можуть лиш самі по собі – потрібна пожертва всіх партнерів, про несправедливість щодо яких говоритимуть довго, як було з Хаві, Бензема чи Іньєстою.

