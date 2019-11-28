"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дотепно прокоментував боротьбу між претендентами на "Золотий м'яч"-2019.

Одним реченням іспанець примудрився потролити VAR і Ліонеля Мессі, якому пророкують здобуття головної індивідуальної нагороди.

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"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку", – цитує Гвардіолу твіттер EPL Bible. Наставник "містян" і раніше неодноразово критикував систему Відеоасистента арбітра, а також підкреслював скептичне ставлення до індивідуальних нагород.

До слова, у цьому сезоні саме Ліверпуль ван Дейка є головним конкурентом Гвардіоли у АПЛ – мерсисайдці випереджають Манчестер Сіті на 9 очок.

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