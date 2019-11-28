toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли

12:24 642 Читать на русском
"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дотепно прокоментував боротьбу між претендентами на "Золотий м'яч"-2019.

Одним реченням іспанець примудрився потролити VAR і Ліонеля Мессі, якому пророкують здобуття головної індивідуальної нагороди.

Мессі вже знає, що виграв "Золотий м'яч"-2019, – авторитетний журналіст

"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку", – цитує Гвардіолу твіттер EPL Bible. Наставник "містян" і раніше неодноразово критикував систему Відеоасистента арбітра, а також підкреслював скептичне ставлення до індивідуальних нагород.

До слова, у цьому сезоні саме Ліверпуль ван Дейка є головним конкурентом Гвардіоли у АПЛ – мерсисайдці випереджають Манчестер Сіті на 9 очок.

Ван Бастен шокував світ нацистським гаслом та отримав покарання – йому нагадали і скандал з Путіним

blog_ava
Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Англія Відеоасистент арбітра (VAR) Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Золотий м'яч Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
53
хв
Мальме
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук