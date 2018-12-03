"Золотий м'яч": Неймар вперше після переїзду в Європу не потрапив у топ-10 претендентів

Журнал France Football продовжує публікувати рейтинг голосування за "Золотий м'яч". З'явився список футболістів, які посіли місця з 11-го по 30-е.

Нападник ПСЖ Неймар посів 12-е місце в голосуванні. Бразилець не потрапив у топ-10 претендентів вперше з 2012 року. Тоді він грав за Сантос, повідомляє Opta.

"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження – результати голосування (LIVE)

Варто зазначити, що крім Неймара до першої десятки також не потрапили такі зірки, як Поль Погба, Гарет Бейл та Луїс Суарес.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча" France Football відбудеться сьогодні, 3 грудня, в Парижі і почнеться о 22:00.

"Золотий м'яч-2018": всі претенденти на нагороду