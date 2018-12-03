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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВРО-2020

"Золотий м'яч": Неймар вперше після переїзду в Європу не потрапив у топ-10 претендентів

21:12 418 Читать на русском
"Золотий м'яч": Неймар вперше після переїзду в Європу не потрапив у топ-10 претендентів
Неймар / фото із соцмереж

Журнал France Football продовжує публікувати рейтинг голосування за "Золотий м'яч". З'явився список футболістів, які посіли місця з 11-го по 30-е.

Нападник ПСЖ Неймар посів 12-е місце в голосуванні. Бразилець не потрапив у топ-10 претендентів вперше з 2012 року. Тоді він грав за Сантос, повідомляє Opta.

"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження – результати голосування (LIVE)

Варто зазначити, що крім Неймара до першої десятки також не потрапили такі зірки, як Поль Погба, Гарет Бейл та Луїс Суарес.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча" France Football відбудеться сьогодні, 3 грудня, в Парижі і почнеться о 22:00.

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Теги
Неймар Неймар Франція Золотий м'яч France Football
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