"Золотий м'яч" може мати лише одного переможця – це Кріштіану Роналду. Він ніколи не заслуговував на це так сильно, як цього року.

Роналдо обрав сенсаційного фаворита на "Золотий м'яч"

Найкращий бомбардир Серії А та Євро. Він залишається рекордсменом за голами у Лізі чемпіонів і єдиним, хто виграв усе у трьох різних країнах. Він найкращий бомбардир в історії футболу. Це вирішальна річ, цього має бути досить для нагороди, тому що він продовжує проявляти себе як найкращий гравець в історії ", – цитує Мендеша Football Italia.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця