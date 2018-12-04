toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

"Золотий м'яч" Модріча довів Рамоса до сліз – оригінальна реакція капітана Реала

18:49 829 Читать на русском
"Золотий м'яч" Модріча довів Рамоса до сліз – оригінальна реакція капітана Реала
Серхіо Рамос та Лука Модріч / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос опублікував дві фотографії з "Золотим м'ячем", який отримав його одноклубник Лука Модріч.

Рамос в соцмережі Інстаграм опублікував фото, де він стоїть поруч з Модрічем і цілує приз, який тримає в руках хорват. "Моя повага, Лука Модріч", – написав капітан Реала.

"Модріч назвав 4-х гравців, які не менше заслужили на перемогу": світові ЗМІ про Золотий м'яч нової ери

Водночас у сторіс Рамос запостив фотографію, на якій він тримає "Золотий м'яч", прикидаючись, що плаче, і запитує, коли вже він отримає заповітну нагороду.

Нагадаємо, що 33-річний Модріч завоював "Золотий м'яч", перервавши 10-річну гегемонію Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, і став першим хорватом в історії, який отримав цю нагороду.

Теги
Лука Модріч Лука Модріч Золотий м'яч Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атлетік звільнив Беріссо
    Іспанія — 14:17598 Атлетік звільнив Беріссо
22
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук