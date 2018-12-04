"Золотий м'яч" Модріча довів Рамоса до сліз – оригінальна реакція капітана Реала

Капітан Реала Серхіо Рамос опублікував дві фотографії з "Золотим м'ячем", який отримав його одноклубник Лука Модріч.

Рамос в соцмережі Інстаграм опублікував фото, де він стоїть поруч з Модрічем і цілує приз, який тримає в руках хорват. "Моя повага, Лука Модріч", – написав капітан Реала.

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Водночас у сторіс Рамос запостив фотографію, на якій він тримає "Золотий м'яч", прикидаючись, що плаче, і запитує, коли вже він отримає заповітну нагороду.

Нагадаємо, що 33-річний Модріч завоював "Золотий м'яч", перервавши 10-річну гегемонію Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, і став першим хорватом в історії, який отримав цю нагороду.