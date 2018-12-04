"Золотий м'яч" Модріча довів Рамоса до сліз – оригінальна реакція капітана Реала

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Лунін має нову проблему в Іспанії – оригінальна причина, через яку страждає і Реал, і українець
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Шахтар – Ліон: УЄФА офіційно переніс матч на НСК ОлімпійськийЛіга чемпіонів — 18:03 11086
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"Модріч назвав 4-х гравців, які не менше заслужили на перемогу": світові ЗМІ про Золотий м'яч нової ериІспанія — 17:05 3017
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Ще один шанс для Луніна, дуель Манчестер Юнайтед із Арсеналом, битва "іншої" Франції: топ-5 матчів євромідвікуСвіт — 16:35 2070
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