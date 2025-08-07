"Золотий м'яч-2025": всі номінанти – нагороду вручать вже незабаром
Експерти France Football оголосили усіх претендентів на звання найкращого гравця планети. У списку опинилися 30 кандидатів.
Стали відомі усі імена номінантів на приз найкращому футболісту 2025 року від France Football.
На "Золотий м'яч-2025" претендують:
Усман Дембеле (ПСЖ і Франція);
Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ та Італія);
Джуд Беллінгем (Реал Мадрид і Англія);
Дезіре Дуе (ПСЖ і Франція);
Дензел Дюмфріс (Інтер і Нідерланди);
Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд і Гвінея);
Ерлінг Холанд (Ман Сіті та Норвегія);
Віктор Дьокереш (Арсенал і Швеція);
Ашраф Хакімі (ПСЖ і Марокко);
Харрі Кейн (Баварія Мюнхен і Англія);
Хвіча Кварацхелія (ПСЖ і Грузія);
Роберт Лєвандовскі (Барселона та Польща);
Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль і Аргентина);
Лаутаро Мартінес (Інтер і Аргентина);
Скотт Мактомінай (Наполі та Шотландія);
Кіліан Мбаппе (Реал і Франція);
Нуну Мендеш (ПСЖ і Португалія);
Жоау Невеш (ПСЖ і Португалія);
Педрі (Барселона та Іспанія);
Коул Палмер (Челсі та Англія);
Майкл Олісе (Баварія Мюнхен і Франція);
Рафінья (Барселона та Бразилія);
Деклан Райс (Арсенал і Англія);
Фабіан Руїс (ПСЖ та Іспанія);
Вірджил ван Дейк (Ліверпуль і Нідерланди);
Вінісіус (Реал Мадрид і Бразилія);
Мохамед Салах (Ліверпуль і Єгипет);
Флоріан Вірц (Ліверпуль і Німеччина);
Вітінья (ПСЖ і Португалія);
Ламін Ямаль (Барселона та Іспанія).
Переможець визначиться 22 вересня 2025 року.