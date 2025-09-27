Стало відомо, кого обрав представник України у голосуванні за "Золотий м'яч-2025".

Французьке видання L'Équipe оприлюднило розподіл голосів кожної країни під час обрання найкращого футболіста світу. У голосуванні за "Золотий м'яч-2025" Україну представляв журналіст Ігор Лінник, колишній репортер УЄФА.

Букмекери назвали фаворитів "Золотого м’яча-2026": несподіваний крах Дембеле, Мессі та Роналду все ще серед претендентів

На перше місце у своєму рейтингу Лінник поставив півзахисника ПСЖ та збірної Португалії Вітінью, який в підсумку став третім. Друге місце від України отримав переможець нагороди Усман Дембеле, а третю сходинку посів вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Хавбек ПСЖ Фабіан Руїс потрапив на четверту позицію, а п’яте місце в рейтингу дісталось єгипетському форварду Ліверпуля Мохамеду Салаху.