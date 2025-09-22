France Football оголосив володаря премії "Золотий м’яч-2025", яку вручають найкращому футболісту світу за підсумками календарного року. Трофей дістався Усману Дембеле.

Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем 2025 року за версією авторитетного видання France Football. Француз вперше отримав цей трофей, який цьогоріч вручав Рональдінью.

Айтана Бонматі втретє виграла "Золотий м’яч-2025" серед жінок

Минулого сезону Усман Дембеле здобув із ПСЖ Кубок Франції, Лігу 1, Лігу чемпіонів та Суперкубок Франції.

Також він провів у всіх турнірах 53 матчі, забив 35 голів та віддав 16 асистів. Друге місце дісталося Ламіну Ямалю.

