"Золотий м’яч-2025" серед жінок: тріумф Барселони та англійського футболу
France Football оголосив володарок у всіх номінаціях жіночої премії "Золотий м’яч-2025" за підсумками календарного року.
Айтана Бонматі втретє виграла "Золотий м’яч-2025" серед жінок
"Золотий м’яч-2025" серед жінок: Айтана Бонматі, Барселона.
Трофей Копа для найкращої молодої гравчині: Вікі Лопес, Барселона.
Трофей Герда Мюллера серед жінок (найкраща бомбардирка року): Єва Пайор, Барселона.
Трофей Яшина (найкращий голкіпер) серед жінок: Ганна Гемптон, Челсі.
Клуб року серед жінок: Арсенал.
Тренерка року серед жінок: Саріна Вігман, збірна Англії.
"Премія Сократеса" (за вклад у соціальний розвиток футболу): Сіра Мартінес.
