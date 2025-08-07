Французьке видання France Football опублікувало перелік 10 номінантів на Трофей Яшина-2025 – нагороду найкращому воротарю року в рамках премії "Золотий м’яч-2025".

"Золотий м'яч-2025": організатори запланували революційні зміни – світ побачить три нові трофеї

Усі попередні переможці престижної відзнаки знову претендують на титул – Еміліано Мартінес, Джанлуїджі Доннарумма, Аліссон та Тібо Куртуа увійшли до фінального списку. Доннарумма, який блискуче провів сезон із ПСЖ і став одним із героїв тріумфального єврокубкової кампанії парижан, спробує вдруге у кар'єрі здобути Трофей Яшина – вперше він отримав нагороду в 2021 році.

Чинний володар нагороди, Еміліано Мартінес, уже двічі поспіль перемагав у 2023 та 2024 роках. Також номіновані досвідчені Ян Зоммер, Ян Облак і Яссін Буну – усі троє вже потрапляли до трійки найкращих. Доповнюють десятку нові обличчя – Давід Райя з Арсенала, Матц Селс із Ноттінгем Форест і Люка Шевальє з Лілля.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 вересня.

"Золотий м'яч-2025": екс-партнер Забарного і конкурент Зінченка претендують на нагороду найкращому молодому гравцю