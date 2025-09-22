На церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" ПСЖ отримав нагороду найкращого клубу року.

Ямаль вдруге поспіль виграв "Kopa Trophy"

Нагадаємо, що ПСЖ минулого сезону виграв Лігу чемпіонів, Чемпіонат Франції та Кубок та Суперкубок Франції.

Клуб року серед чоловіків – спеціальна нагорода, яку вручають найкращій команді світу за підсумками сезону. Цю відзнаку започаткували у 2021 році як частину церемонії "Золотого м’яча". У 2024 році переможцем став Реал.

Зазначимо, що наставник ПСЖ Луїс Енріке отримав нагороду кращого тренера року.

Луїс Енріке став найкращим тренером року – наставник не зміг прибути на церемонію вручення