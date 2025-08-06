У 2025 році France Football вирішив запровадити три нові трофеї. Про це повідомляє видання RMC Sport.

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Нові нагороди вручатимуться за досягнення у жіночому футболі, тому тепер жінкам буде вручено стільки ж трофеїв, як і чоловікам. France Football створив три додаткові нагороди: жіночий трофей Копа (вручається найкращому молодому гравцю), жіночий трофей Яшина (приз найкращому голкіперу) та жіночий трофей Герда Мюллера (вручається найкращому бомбардиру).

Варто зауважити, що вже у четвер, 7 серпня, буде оголошено список претендентів на "Золотий м'яч-2025", а церемонія вручення відбудеться в Парижі 22 вересня.

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