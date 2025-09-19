Медіасервіс MEGOGO отримав права на трансляцію в Україні церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" від France Football.

Цьогоріч 69-я в історії найпрестижніша футбольна індивідуальна премія відбудеться 22 вересня у паризькому театрі Шатле.

Дембеле виграв нагороду, яка стала "прокляттям" – натяк на сенсаційного володаря "Золотого м'яча"

MEGOGO покаже в Україні церемонію вручення "Золотого м’яча-2025" на OTT-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі "MEGOGO СПОРТ".

Перебіг премії українською коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко. Трансляція розпочнеться о 21:00 за київським часом. У театрі Шатле церемонію проведуть нідерландська легенда футболу й володар "Золотого м'яча-1987" Руд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт.

Нагадаємо, "Золотий м'яч" – це щорічна церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток за підсумком року. Починаючи з 1956 року трофей присуджує французький журнал France Football. Попереднім володарем нагороди став хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Серед головних претендентів на "Золотий м'яч-2025" Усман Дембеле, Ламін Ямаль та Рафінья.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара