Перед урочистою церемонією вручення "Золотого-м’яча 2025" відбувся несподіваний розворот у букмекерських котируваннях. Як інформує William Hill, Ламін Ямаль суттєво підвищив шанси на перемогу – коефіцієнт на тріумф 18-річної зірки Барселони знизився з 4.50 до 3.00.

Анрі назвав фаворита на "Золотий м'яч" – Каррагер розсміявся в обличчя

Довгий час головним фаворитом вважався Усман Дембеле, який ще зранку котирувався на рівні 1.17. Проте згодом француз втратив частину позицій, і тепер його шанси оцінюють у 1.29. Це все більше перетворює перегони за "Золотий м’яч-2025" на двобій між двома гравцями.

"Ми спостерігаємо цікавий рух у ставках перед вечірньою церемонією. Ламін Ямаль різко скоротив шанси, тоді як Дембеле втратив свою перевагу. Не виключено, що ситуація може повторити сценарій минулого року, коли Родрі несподівано випередив фаворита Вінісіуса Жуніора", – зазначив речник William Hill Лі Фелпс.

У списку претендентів також зберігають шанси інші футболісти. Партнер Ямаля по Барселоні Рафінья піднявся у шансах з 17.00 до 13.00. Далі йдуть Вітінья та Мохамед Салах – обидва мають коефіцієнт 21.00. Інші кандидати оцінюються значно скромніше – від 51.00 і нижче.

У Франції розкрили ім'я володаря "Золотого м'яча-2025"