Напередодні церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" з’явився сенсаційний прогноз, який підсилив інтригу. Як повідомляє Франсеск Агіллар, колишній співробітник France Football, 18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль здобуде головну індивідуальну нагороду у футболі.

Ім'я переможця "Золотого м'яча-2025" знає лише одна людина – інтрига для всіх після випадку з Вінісіусом

У публікації з натяком зазначено: "А якщо Ламін Ямаль сьогодні виграє "Золотий м’яч"… хто попереджає, той не зрадник". Автор має репутацію інсайдера – у попередні роки його прогнози щодо володаря трофея виявлялися точними, що додає ваги нинішньому припущенню.

Хоча букмекери продовжують віддавати перевагу Усману Дембеле, несподівана заява з кола людей, пов’язаних із France Football, може означати зовсім інший результат.

????? ????????: “And if Lamine Yamal wins the Ballon d’Or tonight…. who warns, is not a traitor.”



— @FApor_elmundo, a former France Football employee who had every Ballon d’Or prediction right in previous years. pic.twitter.com/I4FEUQsa9r — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 22, 2025

У Франції розкрили ім'я володаря "Золотого м'яча-2025"