Екс-співробітник France Football натякнув на шокуюче ім’я переможця "Золотого м’яча-2025"
Напередодні церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" з’явився сенсаційний прогноз, який підсилив інтригу. Як повідомляє Франсеск Агіллар, колишній співробітник France Football, 18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль здобуде головну індивідуальну нагороду у футболі.
У публікації з натяком зазначено: "А якщо Ламін Ямаль сьогодні виграє "Золотий м’яч"… хто попереджає, той не зрадник". Автор має репутацію інсайдера – у попередні роки його прогнози щодо володаря трофея виявлялися точними, що додає ваги нинішньому припущенню.
Хоча букмекери продовжують віддавати перевагу Усману Дембеле, несподівана заява з кола людей, пов’язаних із France Football, може означати зовсім інший результат.