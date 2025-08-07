Французьке видання France Football опублікувало список з 10 номінантів на престижну нагороду Трофей Копа-2025, яка вручається найкращому молодому гравцеві світу (до 21 року) в рамках премії "Золотий м’яч-2025".

Цьогорічний список вражає глибиною – одразу троє претендентів паралельно потрапили й до основного списку з 30 номінантів на "Золотий м'яч-2025", що трапилося вперше з моменту заснування Трофею Копа у 2018 році.

Серед головних фаворитів – чинний володар нагороди Ламін Ямаль, який уже зараз вважається одним з претендентів на "Золотий м’яч-2025". Його конкуренти – Дезіре Дуе, який зіграв ключову роль у перемозі ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, та його партнер по центру поля Жоау Невеш, що став незамінним гравцем у складі парижан.

До списку також увійшли три захисники: Пау Кубарсі, Майлз Льюїс-Скеллі, який конкурує з Олександром Зінченком в Арсеналі та екс-партнер Іллі Забарного по Борнмуту Дін Хьойсен. Решта списку – Кенан Їлдіз, Родріго Мора, Айюб Буадді та Естевао.

Серед жінок на цю нагороду претендують Мішель Аг’єманг, Лінда Кайседо, Віке Каптейн, Вікі Лопес та Клаудія Мартінез Овандо.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 вересня.

