Сьогодні, 22 вересня, визначиться володар "Золотого м'яча" 2025 року. Безкоштовна трансляція і головні події – у цій новині "Футбол 24".

22 вересня світ дізнається володарів "Золотого м’яча" серед чоловіків та жінок. Також будуть вручені призи найкращому воротареві (Yashin Trophy), найкращому молодому гравцю (Kopa Trophy), найкращому бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за позафутбольну діяльність (Socrates Award), найкращому чоловічому і жіночому клубам, а також нагородять найкращого тренера у чоловічому футболі (Men's Coach of the Year) та найкращого тренера у жіночому футболі (Women's Coach of the Year).

Ім'я переможця "Золотого м'яча-2025" знає лише одна людина – інтрига для всіх після випадку з Вінісіусом

В Україні безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі Megogo. Дивитися можна прямо у цій новині.