Реал бойкотував церемонію нагородження "Золотого м'яча", оскільки бразилець не виграв. Вінісіуса обійшов Родрі з Манчестер Сіті.

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Lequipe повідомив, що іспанець набрав 1170 і випередив гравця Реала на 41 бал. Вінісіус від журналістів отримав 1129 голосів.

Зазначається, що у трьох журналістів зі 100 Вінісіус не потрапив у топ-10. 5 респондентів поставили Беллінгема на перше місце, 4 – Карвахаля, 2 – Крооса, 1 – Мбаппе. Цікаво, що один із журналістів поставив на перше місце Лукмана.

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