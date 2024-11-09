Журналісти трьох країн не включили бразильця навіть до першої десятки у підсумковому голосуванні.

28 жовтня в Парижі France Football оголосив результати голосування 100 журналістів, які визнали півзахисника Манчестер Сіті Родрі найкращим гравцем світу. Він випередив Вінісіуса на 41 бал.

"Золотий м'яч-2024": у Франції розсекретили на скільки балів Родрі випередив Вінісіуса у голосуванні

Видання AS виділило цікаві моменти, які супроводжували голосування: деякі журналісти з Фінляндії, Намібії та Сальвадору не включили Вінісіуса до топ-10. Натомість Родрі отримав підтримку з 49 перших місць, зокрема від Англії, Німеччини, Португалії та Італії. Вінісіус здобув більшість голосів у Бразилії, Франції та Іспанії.

Також, Ламін Ямал, гравець Барселони, був беззаперечним переможцем "Kopa Trophy-2024" як найкращий молодий гравець світу. Усі володарі "Золотого м'яча" віддали йому перше місце, за винятком Роналдо, який обрав Савіньйо на чолі списку.

Загадка Родрі: що відомо про найзакритішого володаря Золотого м'яча – дівчина, приватне життя і секрети, що підкуповують