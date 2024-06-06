"Золотий м'яч"-2024: оголошено дату церемонії – організатори анонсували вручення двох нових трофеїв
16:54 - Читать на русском
Відомо, коли відбудеться 68 церемонія вручення "Золотого м'яча".
У своїх соцмережах організатори нагороди оприлюднили дату церемонії. "Золотий м'яч" вручатимуть 28 жовтня 2024 року.
Клуби АПЛ винесли офіційний вердикт VAR – відомо, чи працюватиме система в Англії
Список номінантів буде оголошено у середу, 4 вересня. Вперше на церемонії буде вручено дві нових нагороди – найкращому тренеру чоловічої команди та найкращому тренеру серед жіночих команд.
Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Ліонель Мессі.
"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter