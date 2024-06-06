У своїх соцмережах організатори нагороди оприлюднили дату церемонії. "Золотий м'яч" вручатимуть 28 жовтня 2024 року.

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Список номінантів буде оголошено у середу, 4 вересня. Вперше на церемонії буде вручено дві нових нагороди – найкращому тренеру чоловічої команди та найкращому тренеру серед жіночих команд.

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Ліонель Мессі.

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