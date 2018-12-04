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"Золотий м'яч-2018": ведучого церемонії звинуватили у сексизмі щодо найкращої футболістки світу Хегерберг

11:10 1152 Читать на русском
"Золотий м'яч-2018": ведучого церемонії звинуватили у сексизмі щодо найкращої футболістки світу Хегерберг
Ада Хегерберг / фото: France Football

Під час церемонії вручення "Золотого м'яча-2018" трапився невеликий інцидент. Ведучий церемонії Мартін Сольвейг був звинувачений у сексизмі щодо найкращої футболістки світу Ади Хегерберг.

Нападник Ліона Ада Хегерберг стала першою володаркою "Золотого м'яча" серед жінок. Нагороду 23-річна гравчиня отримала вчора у Парижі.

Під час церемонії діджей Мартін Сольвейг, який був ведучим заходу, запропонував Хегерберг станцювати тверк з трофеєм, на що норвежка відповіла відмовою.

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Після завершення церемонії Сольвейг, якого в соцмережах одразу почали звинувачувати у сексизмі, вибачився перед футболісткою, про що написав у своєму Twitter.

До слова, Хегерберг у складі Ліона перемогла у жіночій Лізі чемпіонів 2017/18, фінал якої відбувся у Києві.

Теги
Світ Відеоновини футбольні курйози Золотий м'яч Жіночий футбол Ада Хегерберг
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