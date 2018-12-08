"Золотий м'яч-2018": у голосуванні взяв участь неіснуючий журналіст, а сам ЗМІ був закритий 6 років тому

Після оприлюднення результатів голосування за "Золотий м'яч-2018" був виявлений цікавий факт. У голосуванні взяв участь неіснуючий представник Коморських островів, а ЗМІ, яке представляє "журналіст", був закритий ще 6 років тому.

В результатах голосування за "Золотий м'яч-2018" врахували голос представника Коморських островів Абду Боіни. Курйоз полягає в тому, що ЗМІ, який представляв даний репортер, не існує вже протягом 6 років, повідомляє Marca.

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Боіна був зазначений як представник сайту Albaladcomores.com, який припинив роботу в 2012 році. Цікаво, що людина з таким ім'ям ніколи не працювала у вказаному виданні. Про це повідомив очільник Асоціації місцевих журналістів.

До слова, Боіна перше місце у голосуванні віддав Кіліану Мбаппе. Друге місце у Луки Модріча, третє – у Кріштіану Роналду.

Як відомо, "Золотий м'яч-2018" отримав Лука Модріч. Друге місце посів Кріштіану Роналду, третє – Антуан Грізманн.

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Коморські острови – невеликий архіпелаг в Індійському океані, розташований неподалік Мадагаскару.