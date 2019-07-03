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Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: мексиканець Луїс Родрігес зазнав моторошного пошкодження, отримавши коліном у потилицю

3 липня 12:20 322 Читать на русском
Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: мексиканець Луїс Родрігес зазнав моторошного пошкодження, отримавши коліном у потилицю
Луїс Родрігес / USA Today

Захисник збірної Мексики Луїс Родрігес зазнав жахливого пошкодження у матчі проти Гаїті, але зміг продовжити гру.

Моторошний епізод стався у матчі Гаїті – Мексика. Захисник збірної Мексики Луїс Родрігес отримав коліном у потилицю від суперника, передає DailyMail.

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З голови мексиканця одразу ж потекла кров, і почала заливати усю голову. Лікарям вдалось зупинити кровотечу і залишити гравця на полі, який догравав матч у шапочці для плавання.

Нагадаємо, збірна Мексики у важкому матчі здолала Гаїті завдяки реалізованому пенальті Хіменеса у додатковий час.

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