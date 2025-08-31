Форвард Карпат Андрій Драголюк проти динамівців Косовського і Головка / Фото з архіву Юрія Назаркевича

1. Вриваємося у "нульові" навздогін за Самюелем Ето'О. Один із найкращих голеадорів світу того десятиліття зіграв за Барселону 199 матчів в усіх турнірах, забив 130 м'ячів. Зокрема відзначився у фіналі Ліги чемпіонів-2006 проти лондонського Арсенала.

2. Молоде покоління збірної Нідерландів – Веслі Снейдер, Ар'єн Роббен і Робін ван Персі. Як же вони розривали!

3. Рауль Гонсалес Бланко готовий вирушати у сусідню Португалію на Євро-2004. Там, на жаль, не заб'є жодного м'яча, а Іспанія не зможе вийти з групи, пропустивши до плей-офф сенсаційну Грецію.

4. П'яте липня 2006-го. Патріархи Луїш Фігу та Зінедін Зідан виводять свої збірні на півфінал Кубка світу. Долю зіркової битви вирішив єдиний м'яч, забитий вожаком Франції з пенальті.

5. Останні сонячні дні легендарного лондонського стадіону Хайбері, який закрили у травні 2006-го під знесення. Ми запам'ятаємо його таким...

6. Незвично синій Манчестер Юнайтед "тих часів". А які гравці! Кріштіану Роналду, Ріо Фердінанд, Вейн Руні, Руд ван Ністелрой, Тім Ховард.

Янкі на Альбіоні: як Тім Ховард став живою легендою Евертона

7. Одне фото – три легенди Мілана. Паоло Мальдіні та Андреа Пірло вітають Філіппо Індзагі з черговим голом (розгорніть фото).

8. Сьоме червня 2002 року. Саппоро. Другий тур Кубка світу. Ріо Фердінанд не дозволив розгулятися Габріелю Батістуті, Англія взяла реванш в Аргентини за поразку 4-річної давності – 1:0. Єдиний гол – в активі Бекхема, що теж символічно.

9. Несподіваний поворот у рідні пенати. Ігор Кислов, знаний форвард Ворскли, Зірки та ряду іноземних клубів, у середині 2000-х став обличчям реклами. На той момент він уже закінчив кар'єру.

"Стоїчков танцював із шаблею": виступи за чужу збірну, бронза з Ворсклою, "викрадення" доньки у Тунісі та депутатство

колекція осінь-зима 2006/07 магазину для чоловіків «Мачо»... «Мачо» - гра за твоїми правилами! pic.twitter.com/KptKDyDMSH — волохатенко (@volohatenko) July 13, 2025

10. Сердитий Ювентус на екваторі десятиліття. Уругвайський форвард Марсело Салаєта провів у Турині десять років, а забив менше, ніж Златан Ібрагімовіч за два.

11. Абсолютні ікони Камп Ноу. Той момент, коли бразилець Роналдінью передав чарівну естафетну паличку юному Мессі.

12. Південноафриканський оборонець Лідса Лукас Радебе дозволяє пробити Ернану Креспо, форварду Лаціо. Тим не менше, у Лізі чемпіонів 2000/01 англійський клуб виявився сильнішим – посів у квартеті прохідну другу сходинку, тоді як римляни фінішували останніми.

Hernan Crespo vs Lucas Radebe, 2000. pic.twitter.com/lrMilkGqb0 — 90s Football (@90sfootball) June 26, 2025

13. Весна 2006-го. Аргентинець Хуан Рікельме з легкістю втікає від недосвідченого Луки Модріча (натисніть на фото). Хорвати поступалися двома м'ячами, але таки виграли той спаринг у Базелі – 3:2. Саме того вечора Ліонель Мессі забив свій перший гол у футболці головної збірної. За "картатих" один із голів в активі Даріо Срни.

14. Жунінью Пернамбукану – мабуть, найкращий геометр штрафних ударів у цілому світі на той момент. Статистики нарахували в нього 77 голів, забитих повз стінку. Легенда Ліона – з 2001 по 2009 рік провів за "ткачів" 343 поєдинки, у воротах суперників відзначився рівно 100 разів.

15. Гідно змагався із ним Девід Бекхем, але все ж реалізував менше штрафних ударів – 65.

Bend it like Beckham pic.twitter.com/7hXMsHBJQ8 — Premier League (@premierleague) June 6, 2025

16. Хрещений батько Мілана Сільвіо Берлусконі вишкірив білозубу посмішку від задоволення – Андрій Шевченко вирішальним ударом у серії післяматчевих пенальті здобув для "россонері" кубок Ліги чемпіонів 2002/03.

17. Праймовий Адріано у Пармі 2002-04 років. У синьо-жовтій футболці бразилець забив 26 голів, що переконало босів Інтера повернути форварда на Джузеппе Меацца.

18. Лише одного сезону у Шальке вистачило Месуту Озілу, щоб змусити розкошелитись Вердер. Головний тренер бременців Томас Шааф і спортивний директор Клаус Аллофс задоволено презентують новачка.

Mesut Özil (€5M) - Schalke 04 to Werder Bremen (2008) pic.twitter.com/1kUMKsDIVy — Transfersthathappened (@actualtransfers) May 11, 2025

19. Зірки Барселони 90-х знову разом! На фото, датованому 2004 роком, – Луїс Енріке, Луїш Фігу та Хосеп Гвардіола. Двоє із них невдовзі стануть супертренерами, третій обере для себе нішу футбольного функціонера.

Luís Enrique, Figo e Guardiola em 2004.



Nostálgico! pic.twitter.com/OV2fRwvMDn — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) May 8, 2025

20. Липень 2006-го. Арсенал помпезно відкриває новенький Емірейтс Стедіум прощальним матчем своєї легенди – Денніса Бергкампа. Суперником "канонірів" у товариському матчі стали зірки Аякса різних часів. Один із десятків фотографів спіймав мить, як Йохан Кройф кидає підбадьорливу репліку на адресу Тьєррі Анрі.

Johan Cruyff and Thierry Henry at Dennis Bergkamp's testimonial. pic.twitter.com/RNKR9G538R — 90s Football (@90sfootball) May 5, 2025

21. О-хо-хо! Буффон, Індзагі-старший, Неста, Абб'яті і Тольдо пафосно прибувають на Євро-2000. Ці крутелики дійдуть аж до фіналу.

22. А пам'ятаєте, був такий Йоан Гуркюфф? Подавав величезні надії у Бордо (на фото) та Ліоні, викликався до збірної Франції. Але швидко згас. Тепер не кожен й згадає...

Yoann Gourcuff pic.twitter.com/T3DkMfbL4H — Random Baller of the Day (@BallerOfTheDay_) May 3, 2025

23. Маестро Роберто Баджо диригує ансамблем незабутньої Брешії першої половини 2000-х. Останній клуб у його кар'єрі, сповненій болем.

"Мені наклали 220 швів. Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить". Правила життя Роберто Баджо

24. Монументальні стражі воріт Бундестім – Олівер Кан і Єнс Леманн. На двох – 147 матчів за збірну. Хто вам імпонував більше?

25. Нетривалий тандем міланського Інтера – Маріо Балотеллі та Самюель Ето'О. Невеличка нарада перед штрафним ударом.

Mario and Eto'o.



The Treble Year. pic.twitter.com/jTQlCg8T1V — Classic Football Shirts (@classicshirts) February 27, 2025

26. Стівен Джеррард, Дірк Кюйт та Фернандо Торрес. Нестримний Ліверпуль, якому так і не підкорився титул чемпіона АПЛ.

pic.twitter.com/1JBMN0BM0a — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) January 21, 2025

27. Ну, ви впізнали. Презентація збірних перед ЧС-2006: Нідерланди (ван Ністелрой), Португалія (Фігу), Бразилія (Адріано), Південна Корея (Пак Чі Сон).

Ruud van Nistelrooy, Luís Figo, Adriano e Park Ji-sung, 2006. pic.twitter.com/4ON8hT3Xow — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) January 8, 2025

28. Капризна прима мадридського Реала – Гуті Гутьєрес. Хавбек із витонченим футбольним інтелектом провів на Сантьяго Бернабеу цілих 16 років, але, на думку багатьох, так і не розкрив максимально свій талант. 542 матчі, 77 голів.

If you know, you know. pic.twitter.com/D52CJagNCS — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 19, 2024

29. Літо перед сезоном 2002/03. Пепе і Кріштіану Роналду працюють у тренувальному таборі лісабонського Спортінга. Захисник не переконав, тож був змушений повернутися у Марітіму.

pic.twitter.com/Oyq6C6jPHl — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) August 10, 2024

30. За Океаном він міг би мати розкішну кар'єру в НБА. Але ж народився на Туманному Альбіоні, тому довелося піти у футбол. Пітер Крауч – 201 сантиметр зросту у чоловіка!

Here’s a reminder guys anyone can achieve anything pic.twitter.com/GZprqjsgHk — Peter Crouch (@petercrouch) July 26, 2024

БОНУС!!! Три хвилини справжньої насолоди для естетів. Роналдінью Гаушу і його божевільні голи за Барселону та Мілан.

Ronaldinho was a joy to watch pic.twitter.com/X95quJPoIC — 90s Football (@90sfootball) March 1, 2024

Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні