"Я б залюбки запитав Реброва, що за моторошну самодіяльність влаштували Мудрик та Судаков у лівому напівфланзі. Це ж не матч Шахтаря в Кубку України проти Вікторії, це фінал Євро! Чому неодноразово Мудрик опиняється в зоні лівого опорника?

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Чому Судакова так тягне в ширину на лівому фланзі, в зону Мудрика, чиєю головною властивістю є отримати м'яч в ізоляції на фланзі й розтрощити суперника на просторі. Нащо Судаков тягне до нього додаткових футболістів, ще й змінюючись позиціями?.

Дитині зрозуміло, що такому гравцю як Мудрик, потрібно постійно створювати ізоляції. Та просто 10 разів киньте йому м'яч, щоб він сім разів обіграв, п'ять разів подав і ми б отримали два-три гольові моменти. Але нічого такого не було. Я б дуже щиро хотів дізнатися у Сергія Станіславовича, яким чином наші "золоті хлопчики" весь перший тайм проти румунів лабали фігню?

Я б дуже хотів, щоб Ребров пояснив порушення ігрової дисципліни з боку Шапаренка. Я добре знаю, що він наголошував на цих двох моментах, коли був розбір матчу проти Румунії. Він не міг зрозуміти, чому Судаков з Мудриком роблять такі речі. Або чому Шапаренко опускається в центральне коло, де наших гравців збіговисько не менше ніж зубного нальоту, але між лініями нікого. Там диверсант Довбик, або Циганков у широкій позиції. Дуже схоже на самодіяльність.

І знову питання до Сергія Станіславовича: "Так може своєчасно дати по шапці?". В даному випадку, по Шапі", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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