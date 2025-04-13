Іван Гецко у "бандерівських" шатах Карпат атакує ворота гостей / Фото з архіву Ю. Назаркевича

1. Христо Стоїчков і Рональд Куман у Барселоні першої половини 90-х. Обидва – розкішні майстри штрафних ударів, тож ще належить домовитися, хто зараз пробиватиме.

Hristo Stoichkov and Ronald Koeman. pic.twitter.com/cx9Nl6OSnU — 90s Football (@90sfootball) April 7, 2025

2. А це вже нове покоління "блаугранас" – захисник Карлес Пуйоль у рік святкування сторіччя клубу. Невтомно бігатиме на Камп Ноу аж до 2014-го.

3. Мілан прибув на Енніо Тардіні, щоб зіграти з Пармою. Тільки погляньте, який зірковий склад у "россонері"! Роберто Донадоні, Паоло Мальдіні, Марсель Десайї, Браян Лаудруп, Жан-П'єр Папен. У тому сезоні 1993/94 Мілан виграв чемпіонат Італії, Суперкубки Італії та УЄФА, а у фіналі Ліги чемпіонів розніс Барселону – 4:0.

Parma vs Milan 93/94



Donadoni, Maldini, Desailly, Laudrup & Papin pic.twitter.com/SquUbpvTqw — My Greatest 11 (@MyGreatest11) March 31, 2025

4. Дієго Марадона на трибунах зі своєю дружиною Клаудією. Він її кохав, проте систематично зраджував з іншими жінками.

5. В'язка дуель між Дієго Сімеоне (Інтер) та Алессандро Нестою (Лаціо) під пильним наглядом Павела Недведа. Магічна епоха Кальчо кінця 90-х.

6. Нідерландець Едгар Давідс на своєму першому Кубку світу – 1998 рік, Франція. Чіпкий хавбек Ювентуса поклав переможний гол Югославії в 1/8 фіналу і увійшов до символічної збірної турніру.

7. Небанальна і багатьом невідома світлина Валерія Васильовича Лобановського після повернення у Динамо.

Lobanovskyi in that iconic adidas drip ? pic.twitter.com/pwzZITLcjJ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 12, 2025



8. "Божественний хвостик" збірної Італії – Роберто Баджо. З 1988 по 2004 рік провів за Скуадру 56 матчів, забив 27 голів. При цьому кількість магічних дотиків до м'яча не підлягає підрахунку.

9. Після настільки драматичного камбеку МЮ у фіналі Ліги чемпіонів-1999 Девід Бекхем міг робити із "вухатим" все, що завгодно.

pic.twitter.com/NlkbU2oQa4 — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) March 4, 2025

10. У кар'єрі віртуоза Денніса Бергкампа були два фантастичні клуби – Аякс і Арсенал. Міланський Інтер став лише невдалою зупинкою поміж ними.

11. Стовпи оборони Баварії – Олівер Кан та Лотар Маттеус – у домашньому лігві. Останні роки, коли мюнхенський гранд ще приймав суперників на Олімпіаштадіоні.

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Oliver Kahn and Lothar Matthäus pic.twitter.com/xfc8ibtFLF — 90s Football (@90sfootball) February 17, 2025

12. Самобутній аргентинський страйкер Клаудіо Каніджа – продукт системи Рівер Плейт. Що, зрештою, не завадило йому під кінець 90-х провести кілька результативних сезонів за Бока Хуніорс.

Claudio Caniggia y una casaca preciosa. pic.twitter.com/E8ZsX2LAb1 — Boca Juniors context. (@ViejoVencedor) January 20, 2025

13. Упродовж довгих трьох десятиліть королем збірної Португалії залишається Кріштіану. Тож не всі пам'ятають, що у 90-х і на початку 2000-х балом правив Луїш Фігу.

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Just how good was Luis Figo? pic.twitter.com/9C9pd45syt — 90s Football (@90sfootball) January 10, 2025

14. Стара добра Англія і одразу три легенди! Головний тренер Вест Хема Харрі Реднапп вперше випускає на поле молоденького Френка Лемпарда. А тут ще й Гордон Стракан, шотландський ветеран Ковентрі, потрапив під руку. Зима 1996-го.

Frank Lampard coming on for his West Ham debut, 1996. pic.twitter.com/asYwU8obbC — 90s Football (@90sfootball) October 15, 2024

15. А ось розкішна знахідка нашого колеги Артура Валерка. Того дня, 30 травня 1993 року, Динамо здолало Карпати з рахунком 2:1. Майже 50 тисяч глядачів на Республіканському стали свідками голів Віктора Леоненка, Дмитра Топчієва та Ігоря Плотка.

Як же цікаво читати текстовики ранніх 90-х!

Точно не поручуся, але, здається, це з фіналу Кубка України Динамо – Карпати 1993 року. pic.twitter.com/5RXFfmPmiO — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 7, 2024

16. Убивчий бомбардирський тандем незабутнього Марселя початку 90-х – німець Руді Фьоллер та хорват Ален Бокшіч.

Rudi Völler and Alen Bokšić pic.twitter.com/hraNGMFI4g — 90s Football (@90sfootball) October 3, 2024

17. Енді Коул у Манчестер Юнайтед нерозривно асоціювався із Дуайтом Йорком (і навпаки). Проте він не лише асистував партнеру, але й сам наколотив аж 121 гол.

18. Ліга чемпіонів 90-х, а потім і 2000-х – це обов'язкова присутність Марчелло Ліппі, його інтелігентне замислене обличчя. Щоправда, "вухатий" кубок підкорився легендарному наставнику Юве лише одного разу – у 1996-му.

Who is the greatest coach in Juventus's history? pic.twitter.com/emBwCUyt8N — Max Statman (@emaxstatman) September 9, 2024

19. Бронзова Хорватія – головна сенсація Кубка світу-1998 аж у шести кадрах. На їхньому місці могли бути ми...

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Croatia at France '98 pic.twitter.com/uu4Y7tdbVh — 90s Football (@90sfootball) August 23, 2024

20. Віртуозний Роналдінью, ще без своїх звичних косичок, ефектно перекидає м'яч через суперника. За національну збірну Ронні почав виступати у 1999-му.

21. Захисник збірної Колумбії Андрес Ескобар. Кубок світу-1994 став останнім турніром у його короткому житті.

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22. Пізній Ель Дієго. Марадона настільки любив жонглювати, що коли не було м'яча, робив це із яблуком, гетрами чи грудкою паперу.

23. Одного разу у Франції... Форварди Джордж Веа (ПСЖ) та Юрген Клінсманн (Монако) обмінюються привітаннями перед виходом на поле. Позаду німця впізнаємо Арсена Венгера, тодішнього наставника монегасків.

George Weah and Jürgen Klinsmann. pic.twitter.com/wxC19Ok2rQ — 90s Football (@90sfootball) July 16, 2024

24. Серхіо Гойкоечеа – один із головних героїв збірної Аргентини, яка дійшла до фіналу Кубка світу-1990. В Італію він їхав, як резервний голкіпер, проте дуже швидко довелося надягати рукавички, адже Нері Пумпідо отримав травму. Гойкоечеа пропустив лише три м'ячі у шести матчах і виграв дві серії пенальті з Югославією та Скуадрою Адзуррою.

A strong candidate for best Panini sticker of all time, this… pic.twitter.com/F8MecRL4yM — A Funny Old Game (@sid_lambert) May 28, 2024

25. А ось Штефан Еффенберг, який бездоганно виконав штрафний у ворота Шовковського в один із гарячих квітневих вечорів 1999-го. Та все ж головним клубом у кар'єрі Еффе була Борусія Менхенгладбах.

26. Тедді Шерінгем вже готовий влаштувати "крісло стоматолога" Полу Гаскойну, який щойно запакував свій легендарний гол у дербі зі збірною Шотландії. Євро-1996 у розпалі.

Teddy Sheringham and Paul Gascoigne, Euro '96. pic.twitter.com/6VJC3wBAEX — 90s Football (@90sfootball) April 19, 2024

27. Сампдорія у кампанії 1997/98. Верхній ряд: Клінсманн, Богосян, Міхайловіч, Бальєрі, Феррон, Моралес. Присіли: Монтелла, Легль, Верон, Манніні, Пезарезі. Дев'яте місце за підсумками сезону.

28. Ромаріо просто-таки знущається над Джанлукою Пальюкою. Товариський матч Італія – Бразилія – 3:3. Червень 1997-го.

29. Ювентус другої половини 90-х ніколи не мав проблем зі стандартами. Дель П'єро і Зідан могли забити з будь-якої точки.

Alessandro Del Piero and Zinedine Zidane ️️ pic.twitter.com/Y0KBVKweUX — 90s Football (@90sfootball) January 25, 2024

30. Головний тренер Ньюкасла Кевін Кіган прихопив екстравагантний піджак для фотосесії із Лесом Фердінандом, нападником, який прибув із Квінз Парк Рейнджерс.

Newcastle United

Manager Kevin Keegan Welcomes Les Ferdinand To The St James' Park In 1995 pic.twitter.com/p7oNa1DmPa — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) January 3, 2024

БОНУС!!! Першого січня 1996 року у матчі Ковентрі – Саутгемптон форвард господарів Ноель Вілан організував неймовірний слаломний прохід, який увінчався результативним ударом. Гол-шедевр. Естети тут?

It’s 28 years since Noel Whelan got the ball at Highfield Road and decided passing was for wimps…



pic.twitter.com/kgE6K9RrM3 — A Funny Old Game (@sid_lambert) January 1, 2024

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