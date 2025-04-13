Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото
Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Христо Стоїчков і Рональд Куман у Барселоні першої половини 90-х. Обидва – розкішні майстри штрафних ударів, тож ще належить домовитися, хто зараз пробиватиме.
2. А це вже нове покоління "блаугранас" – захисник Карлес Пуйоль у рік святкування сторіччя клубу. Невтомно бігатиме на Камп Ноу аж до 2014-го.
3. Мілан прибув на Енніо Тардіні, щоб зіграти з Пармою. Тільки погляньте, який зірковий склад у "россонері"! Роберто Донадоні, Паоло Мальдіні, Марсель Десайї, Браян Лаудруп, Жан-П'єр Папен. У тому сезоні 1993/94 Мілан виграв чемпіонат Італії, Суперкубки Італії та УЄФА, а у фіналі Ліги чемпіонів розніс Барселону – 4:0.
4. Дієго Марадона на трибунах зі своєю дружиною Клаудією. Він її кохав, проте систематично зраджував з іншими жінками.
5. В'язка дуель між Дієго Сімеоне (Інтер) та Алессандро Нестою (Лаціо) під пильним наглядом Павела Недведа. Магічна епоха Кальчо кінця 90-х.
6. Нідерландець Едгар Давідс на своєму першому Кубку світу – 1998 рік, Франція. Чіпкий хавбек Ювентуса поклав переможний гол Югославії в 1/8 фіналу і увійшов до символічної збірної турніру.
7. Небанальна і багатьом невідома світлина Валерія Васильовича Лобановського після повернення у Динамо.
8. "Божественний хвостик" збірної Італії – Роберто Баджо. З 1988 по 2004 рік провів за Скуадру 56 матчів, забив 27 голів. При цьому кількість магічних дотиків до м'яча не підлягає підрахунку.
9. Після настільки драматичного камбеку МЮ у фіналі Ліги чемпіонів-1999 Девід Бекхем міг робити із "вухатим" все, що завгодно.
10. У кар'єрі віртуоза Денніса Бергкампа були два фантастичні клуби – Аякс і Арсенал. Міланський Інтер став лише невдалою зупинкою поміж ними.
11. Стовпи оборони Баварії – Олівер Кан та Лотар Маттеус – у домашньому лігві. Останні роки, коли мюнхенський гранд ще приймав суперників на Олімпіаштадіоні.
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12. Самобутній аргентинський страйкер Клаудіо Каніджа – продукт системи Рівер Плейт. Що, зрештою, не завадило йому під кінець 90-х провести кілька результативних сезонів за Бока Хуніорс.
13. Упродовж довгих трьох десятиліть королем збірної Португалії залишається Кріштіану. Тож не всі пам'ятають, що у 90-х і на початку 2000-х балом правив Луїш Фігу.
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14. Стара добра Англія і одразу три легенди! Головний тренер Вест Хема Харрі Реднапп вперше випускає на поле молоденького Френка Лемпарда. А тут ще й Гордон Стракан, шотландський ветеран Ковентрі, потрапив під руку. Зима 1996-го.
15. А ось розкішна знахідка нашого колеги Артура Валерка. Того дня, 30 травня 1993 року, Динамо здолало Карпати з рахунком 2:1. Майже 50 тисяч глядачів на Республіканському стали свідками голів Віктора Леоненка, Дмитра Топчієва та Ігоря Плотка.
16. Убивчий бомбардирський тандем незабутнього Марселя початку 90-х – німець Руді Фьоллер та хорват Ален Бокшіч.
17. Енді Коул у Манчестер Юнайтед нерозривно асоціювався із Дуайтом Йорком (і навпаки). Проте він не лише асистував партнеру, але й сам наколотив аж 121 гол.
18. Ліга чемпіонів 90-х, а потім і 2000-х – це обов'язкова присутність Марчелло Ліппі, його інтелігентне замислене обличчя. Щоправда, "вухатий" кубок підкорився легендарному наставнику Юве лише одного разу – у 1996-му.
19. Бронзова Хорватія – головна сенсація Кубка світу-1998 аж у шести кадрах. На їхньому місці могли бути ми...
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20. Віртуозний Роналдінью, ще без своїх звичних косичок, ефектно перекидає м'яч через суперника. За національну збірну Ронні почав виступати у 1999-му.
21. Захисник збірної Колумбії Андрес Ескобар. Кубок світу-1994 став останнім турніром у його короткому житті.
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22. Пізній Ель Дієго. Марадона настільки любив жонглювати, що коли не було м'яча, робив це із яблуком, гетрами чи грудкою паперу.
23. Одного разу у Франції... Форварди Джордж Веа (ПСЖ) та Юрген Клінсманн (Монако) обмінюються привітаннями перед виходом на поле. Позаду німця впізнаємо Арсена Венгера, тодішнього наставника монегасків.
24. Серхіо Гойкоечеа – один із головних героїв збірної Аргентини, яка дійшла до фіналу Кубка світу-1990. В Італію він їхав, як резервний голкіпер, проте дуже швидко довелося надягати рукавички, адже Нері Пумпідо отримав травму. Гойкоечеа пропустив лише три м'ячі у шести матчах і виграв дві серії пенальті з Югославією та Скуадрою Адзуррою.
25. А ось Штефан Еффенберг, який бездоганно виконав штрафний у ворота Шовковського в один із гарячих квітневих вечорів 1999-го. Та все ж головним клубом у кар'єрі Еффе була Борусія Менхенгладбах.
26. Тедді Шерінгем вже готовий влаштувати "крісло стоматолога" Полу Гаскойну, який щойно запакував свій легендарний гол у дербі зі збірною Шотландії. Євро-1996 у розпалі.
27. Сампдорія у кампанії 1997/98. Верхній ряд: Клінсманн, Богосян, Міхайловіч, Бальєрі, Феррон, Моралес. Присіли: Монтелла, Легль, Верон, Манніні, Пезарезі. Дев'яте місце за підсумками сезону.
28. Ромаріо просто-таки знущається над Джанлукою Пальюкою. Товариський матч Італія – Бразилія – 3:3. Червень 1997-го.
29. Ювентус другої половини 90-х ніколи не мав проблем зі стандартами. Дель П'єро і Зідан могли забити з будь-якої точки.
30. Головний тренер Ньюкасла Кевін Кіган прихопив екстравагантний піджак для фотосесії із Лесом Фердінандом, нападником, який прибув із Квінз Парк Рейнджерс.
БОНУС!!! Першого січня 1996 року у матчі Ковентрі – Саутгемптон форвард господарів Ноель Вілан організував неймовірний слаломний прохід, який увінчався результативним ударом. Гол-шедевр. Естети тут?
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