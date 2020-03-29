Золоті 90-ті: Барселона за рік до Динамо, антигерой Мундіалю, у якого всадили 6 куль, і ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Відбірковий цикл Євро-2000. Англія – Люксембург – 6:0. Алан Ширер оформив хет-трик, Стів Макманаман – дубль, ну а Роббі Фаулер (ліворуч) позирає на них із заздрістю. Вересень 1999-го.

2. Тут Сініші Міхайловічу – 21 рік, він носить густу шевелюру і належить клубу Войводіна. Через рік його купить Црвена Звєзда, а через два – Рома.

3. Фінал ЧС-1994. Роберто Баджо проти Клаудіо Таффарела. Найтрагічніший матч у кар'єрі "Божественного Хвостика".

4. Вожаки клубу Палмейрас у 1996-му: Луїзао, Рівалдо, Джалмінья, Мюллер і їхній наставник Вандерлей Лушембургу.

5. Арсенал святкує здобуття Кубка Англії-1998. Голи Овермарса та Анелька гарантували суху перемогу над Ньюкаслом.

6. Культовий захисник збірної Болгарії на прізвисько "Вовк" – Тріфон Іванов. У 2016-му передчасно помер. Йому було лише 50...

7. Давор Шукер змушений відпрацьовувати у відборі проти Руя Кошти. Того дня Хорватія із тріском провалилася проти Португалії (0:3), але все ж кваліфікувалася у чвертьфінал Євро-1996.

8. Комісар Рекс: безпека на матчах Кубка світу-1990 – у надійних лапах та ніздрях.

9. Реал у сезоні 1995/96. Мікаель Лаудруп, Фернандо Редондо, Іван Саморано і колумбійський хавбек Фредді Рінкон, який так і не закріпився у Мадриді.

10. Фінал ЧС-1998, Франція – Бразилія – 3:0. Зінедін Зідан забиває перший з двох своїх "цвяхів" у ворота Таффарела.

11. Шахтар незадовго після вбивства свого президента Брагіна, це 1996 рік. Шутков, Орбу, Матвєєв, Кривенцов та інші – серйозний склад, який, тим не менше, вище "срібла" не стрибнув.

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12. Олівер Кан у своєму першому клубі – Карлсруе, за який виступав до 1994 року.

13. Ода непоступливості від Франка де Бура та Паоло Мальдіні.

14. Ще один хлопець із крутим характером: сезон 1997/98 Дженнаро Гаттузо провів у Рейнджерс.

15. Дієго Латорре і Габріель Батістута. На початку 90-х вони були одноклубниками у Бока Хуніорс та Фіорентині.

16. Кубок світу-1998 і абсолютно найкращий гравець чемпіонської команди.

17. Рівалдо, головний діамант Барселони кінця 90-х, "возить" оборону Атлетіка з Більбао.

18. Аякс в епоху Міхаеля Райцигера та Едгара Давідса став 3-разовим чемпіоном Нідерландів, володарем Кубка європейських чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка, переможцем Кубка і Суперкубка (тричі) своєї країни. Так виглядає усмішка Фортуни.

19. Легендарний тенор Лучано Паваротті – VIP-гість фіналу Кубка світу-1990. Як гадаєте, він вболівав за Аргентину, чи все ж за ФРН?

20. Захисник Андрес Ескобар. Після фатального автоголу на ЧС-1994, який залишив збірну Колумбії за бортом турніру, однофамільця легендарного наркобарона розстріляли на батьківщині – у нього випустили шість куль.

21. Парма проти Болоньї у сезоні 1997/98. Джанлуїджі Буффон і Фабіо Каннаваро пропонують охолонути Роберто Баджо, який за підсумками чемпіонату увійде до трійки найкращих снайперів (22 голи).

22. Фаб'єн Бартез захищав ворота збірної Франції у 87 матчах. Чемпіон Європи та світу. Легенда епохи!

23. Фани Ліверпуля у новому комплекті виїзної форми 1997 року.

24. Боббі Робсон, Жозе Моурінью, Вітор Байя і Роналдо. Барселона у 1996-му – за рік до повного фіаско від Динамо (0:3, 0:4).

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25. Павел Срнічек – чеська скеля у воротах Ньюкасла. Помер наприкінці 2015-го у віці 47 років...

26. Зворушливий епізод із марсельського чвертьфіналу ЧС-1998. Розчарований Аріель Ортега безсило пригортається до Едвіна ван дер Сара. Того дня Нідерланди вирвали в Аргентини путівку у півфінал (2:1).

27. Тьєррі Анрі у Ювентусі: лише 3 голи у 19 матчах (1999 рік).

28. Вся еліта українського тренерського цеху кінця 90-х: Маркевич, Протасов, Заваров, Фоменко, Безсонов, Павлов, Іщенко, Сабо, Таран, Литовченко та багато інших. У той день на стадіоні Динамо відбулася зустріч з іменитим Роєм Ходжсоном (відшукаєте на фото?), який у 1999-му встиг попрацювати із двома клубами – міланським Інтером та швейцарським Грассхоппер.

29. Мабуть, у паралельній реальності Роналдо був зіркою НБА.

30. Ерік Кантона: 185 матчів, 82 голи за МЮ. Але ніяка статистика не в змозі передати всю велич і значення Короля для Олд Траффорд.

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