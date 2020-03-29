toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Статті
  3. Овертайм
КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ШАХТАР

Золоті 90-ті: Барселона за рік до Динамо, антигерой Мундіалю, у якого всадили 6 куль, і ще 28 фото "старої школи"

14:00 1483 Читать на русском
Золоті 90-ті: Барселона за рік до Динамо, антигерой Мундіалю, у якого всадили 6 куль, і ще 28 фото "старої школи"
Чемпіонська усмішка Аякса / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Відбірковий цикл Євро-2000. Англія – Люксембург – 6:0. Алан Ширер оформив хет-трик, Стів Макманаман – дубль, ну а Роббі Фаулер (ліворуч) позирає на них із заздрістю. Вересень 1999-го.

ширер макманаман фаулер

2. Тут Сініші Міхайловічу – 21 рік, він носить густу шевелюру і належить клубу Войводіна. Через рік його купить Црвена Звєзда, а через два – Рома.

міхайловіч

3. Фінал ЧС-1994. Роберто Баджо проти Клаудіо Таффарела. Найтрагічніший матч у кар'єрі "Божественного Хвостика".

таффарел баджо

4. Вожаки клубу Палмейрас у 1996-му: Луїзао, Рівалдо, Джалмінья, Мюллер і їхній наставник Вандерлей Лушембургу.

палмейрас

5. Арсенал святкує здобуття Кубка Англії-1998. Голи Овермарса та Анелька гарантували суху перемогу над Ньюкаслом.

арсенал

6. Культовий захисник збірної Болгарії на прізвисько "Вовк" – Тріфон Іванов. У 2016-му передчасно помер. Йому було лише 50...

іванов

7. Давор Шукер змушений відпрацьовувати у відборі проти Руя Кошти. Того дня Хорватія із тріском провалилася проти Португалії (0:3), але все ж кваліфікувалася у чвертьфінал Євро-1996.

шукер руй кошта

8. Комісар Рекс: безпека на матчах Кубка світу-1990 – у надійних лапах та ніздрях.

пес

9. Реал у сезоні 1995/96. Мікаель Лаудруп, Фернандо Редондо, Іван Саморано і колумбійський хавбек Фредді Рінкон, який так і не закріпився у Мадриді.

реал

10. Фінал ЧС-1998, Франція – Бразилія – 3:0. Зінедін Зідан забиває перший з двох своїх "цвяхів" у ворота Таффарела.

зідан

11. Шахтар незадовго після вбивства свого президента Брагіна, це 1996 рік. Шутков, Орбу, Матвєєв, Кривенцов та інші – серйозний склад, який, тим не менше, вище "срібла" не стрибнув.

"У Жулянах літак Шахтаря зійшов зі смуги і застряг у снігу". Як Геннадій Орбу не впізнав Ахметова і чому його болить серце у Донецьку

шахтар

12. Олівер Кан у своєму першому клубі – Карлсруе, за який виступав до 1994 року.

кан

13. Ода непоступливості від Франка де Бура та Паоло Мальдіні.

де бур мальдіні

14. Ще один хлопець із крутим характером: сезон 1997/98 Дженнаро Гаттузо провів у Рейнджерс.

гаттузо

15. Дієго Латорре і Габріель Батістута. На початку 90-х вони були одноклубниками у Бока Хуніорс та Фіорентині.

латорре батістута

16. Кубок світу-1998 і абсолютно найкращий гравець чемпіонської команди.

зідан

17. Рівалдо, головний діамант Барселони кінця 90-х, "возить" оборону Атлетіка з Більбао.

барселона атлетік

18. Аякс в епоху Міхаеля Райцигера та Едгара Давідса став 3-разовим чемпіоном Нідерландів, володарем Кубка європейських чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка, переможцем Кубка і Суперкубка (тричі) своєї країни. Так виглядає усмішка Фортуни.

аякс

19. Легендарний тенор Лучано Паваротті – VIP-гість фіналу Кубка світу-1990. Як гадаєте, він вболівав за Аргентину, чи все ж за ФРН?

паваротті

20. Захисник Андрес Ескобар. Після фатального автоголу на ЧС-1994, який залишив збірну Колумбії за бортом турніру, однофамільця легендарного наркобарона розстріляли на батьківщині – у нього випустили шість куль.

ескобар

21. Парма проти Болоньї у сезоні 1997/98. Джанлуїджі Буффон і Фабіо Каннаваро пропонують охолонути Роберто Баджо, який за підсумками чемпіонату увійде до трійки найкращих снайперів (22 голи).

буффон каннаваро баджо

22. Фаб'єн Бартез захищав ворота збірної Франції у 87 матчах. Чемпіон Європи та світу. Легенда епохи!

бартез

23. Фани Ліверпуля у новому комплекті виїзної форми 1997 року.

ліверпуль

24. Боббі Робсон, Жозе Моурінью, Вітор Байя і Роналдо. Барселона у 1996-му – за рік до повного фіаско від Динамо (0:3, 0:4).

Чию траву топтав Зінченко і хто – зрадник Барселони? Призовий кросворд від головного редактора

барселона моурінью роналдо

25. Павел Срнічек – чеська скеля у воротах Ньюкасла. Помер наприкінці 2015-го у віці 47 років...

срнічек

26. Зворушливий епізод із марсельського чвертьфіналу ЧС-1998. Розчарований Аріель Ортега безсило пригортається до Едвіна ван дер Сара. Того дня Нідерланди вирвали в Аргентини путівку у півфінал (2:1).

ван дер сар ортега

27. Тьєррі Анрі у Ювентусі: лише 3 голи у 19 матчах (1999 рік).

анрі

28. Вся еліта українського тренерського цеху кінця 90-х: Маркевич, Протасов, Заваров, Фоменко, Безсонов, Павлов, Іщенко, Сабо, Таран, Литовченко та багато інших. У той день на стадіоні Динамо відбулася зустріч з іменитим Роєм Ходжсоном (відшукаєте на фото?), який у 1999-му встиг попрацювати із двома клубами – міланським Інтером та швейцарським Грассхоппер.

маркевич фоменко

29. Мабуть, у паралельній реальності Роналдо був зіркою НБА.

роналдо

30. Ерік Кантона: 185 матчів, 82 голи за МЮ. Але ніяка статистика не в змозі передати всю велич і значення Короля для Олд Траффорд.

кантона

Сторінка автора у Facebook

Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Головко назвав єдиного тренера, якого остерігався Лобановський
07:30
15653
Теги
Барселона Барселона Динамо Динамо Світ Головне Палмейрас Палмейрас Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Олег Бабій Фаб'єн Бартез Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Ретро Руй Кошта Давор Шукер Роберто Баджо Статті Едгар Давідс Олівер Кан Ерік Кантона Зінедін Зідан Зінедін Зідан Фабіо Каннаваро Фабіо Каннаваро Мирон Маркевич Роналдо Жозе Моурінью Жозе Моурінью Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Шахтар Шахтар Ліверпуль Ліверпуль Аякс Аякс Овертайм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
дн
:
8
год
:
51
хв
Рух
00:00
МФК Металург
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук