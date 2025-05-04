Жиресс і Литовченко перед матчем Дніпро – Бордо у 1985-му / FC DNIPRO HISTORY & STATISTICS

1. Англійський ударний кулак Монако кінця 80-х. Хавбек Глен Ходдл, майбутній наставник Реброва у Тоттенхемі, та форвард Марк Хейтлі чимало забивали, привівши монегасків до чемпіонського титулу у сезоні 1987/88.

2. Квітень 1985-го. Зірки збірної Франції Мішель Платіні (Ювентус) та Ален Жиресс (Бордо) перед півфіналом Кубка чемпіонів. Туринці розгромили суперника в першому матчі 3:0 і відстояли перевагу, попри виїзну поразку 0:2. На місці того Бордо міг бути наш Дніпро, але поступився в чвертьфінальній серії пенальті.

Juventus and Bordeaux choose to play their pivotal 1985 European Cup semi-final at the unusual venue of Butlin's, Minehead. pic.twitter.com/hyvrJDtW65 — Fussball Geekz (@fussballgeekz) April 30, 2025

3. Колюча усмішка Тоніньйо Серезо – хавбека збірної Бразилії, який у 80-х заїхав до Європи на кілька сезонів за Рому та Сампдорію.

Happy Birthday To Toninho Cerezo

70 Today pic.twitter.com/o5RwqJzQ2D — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) April 21, 2025

4. Три богатирі нідерландського тренерського цеху – Рінус Міхелс, Лео Бенхаккер та Дік Адвокат.

5. Ще одне фото Платіні у Ювентусі. Доводилося грати навіть у таких суворих умовах – сніг, суперники б'ють по ногах аж до крові. Розгорніть світлину, щоб роздивитися ці гетри краще.

6. Дієго Марадона неодноразово залишав журналістську братію "з носом". Але цього разу лідера Наполі таки приперли до стінки.

De lo que quede de mi

Te llevo un poco pic.twitter.com/nnkqt2i2KI — Deiv Bostero (@Deivid5695) March 29, 2025

7. Паулу Футре, півзахисник Атлетіко кінця 80-х – початку 90-х. Навесні 1987-го, перед переїздом у Мадрид, він зіграв в обох півфінальних матчах Порту проти київського Динамо. То був Кубок чемпіонів, який, зрештою, не встояв перед "драконами".

pic.twitter.com/3HYiYJRLPu — Atleti Pictures That Go Hard (@AtletiPictures) February 28, 2025

8. Традиційна Італія в одному кадрі. Мешканці тісної вулички столиці прикипіли до прямої трансляції фіналу Кубка світу-1982. Скуадра Адзурра завдяки голам Россі, Тарделлі та Альтобеллі вклала на лопатки ФРН – 3:1.

Azzurri fans gather to watch the World Cup Final in 1982



via del Cappellari, Rome pic.twitter.com/Hz5fMegsbL — Calcio England (@CalcioEngland) February 9, 2025

9. Впізнали маестро? Хавбек Карло Анчелотті у футболці Роми, за яку виступав з 1979-го аж по 1987-й, здобувши одне Скудетто і чотири Кубки Італії.

Roma

Mean Looking Carlo pic.twitter.com/2hOqU8eiv4 — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) October 13, 2024

10. Епохальний чвертьфінал Кубка світу-1986 у Мехіко. Марадона поклав у ворота збірної Англії "Руку Бога" та "Гол століття". Реакція британської публіки – живописна.

Iconic image of the late great Diego Armando Maradona upsetting the English. pic.twitter.com/44wBx2BHQ0 — JustAnOrdinaryBhoy (@ordinarybhoy) September 7, 2024

11. Легендарні голкіпери Брюс Гроббелар (Ліверпуль) та Пакі Боннер (Селтік) після матчу пам'яті жертв Хіллсборо у 1989-му.

Packie and Bruce embracing after the Hillsborough Memorial match at Celtic Park – 1989. #legend #irishfootball pic.twitter.com/pY1ApsM01J — Lansdowne Road ️ (@LansdowneRD_IE) September 5, 2024

12. Гаетано Ширеа, знаменитий захисник Ювентуса і збірної Італії, чемпіон світу-1982. Закінчивши кар'єру, увійшов до тренерського штабу "Старої синьйори". Третього вересня 1989-го Ширеа повертався з матчу Гурніка, який став суперником Юве у Кубку УЄФА. Його автомобіль зіткнувся із фургоном біля села Бабськ (Лодзьке воєводство) і спалахнув, наче сірник. Кажуть, поліції знадобилося 13 годин, щоб ідентифікувати тіла загиблих.

35 anni senza Gaetano Scirea.

Un Signore del calcio.

Un Campione.

Il nostro più caro avversario. pic.twitter.com/jClZ92GmV8 — Il Toro Addosso (@iltoroaddosso) September 3, 2024

13. А ось ще одна чудова світлина, яка ілюструє цінність Марадони для акул пера і мікрофона.

pic.twitter.com/Nc50f0x5mN — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) August 31, 2024

14. Молодий, шалено перспективний шведський менеджер Свен-Йоран Еріксон біля керма Роми. У 1986-му він виграв із "вовками" Кубок Італії, здолавши за сумою двох матчів Сампдорію (1:2, 2:0).

15. Поки Барезі, Анчелотті і Ко обступили арбітра, марно намагаючись йому щось довести, вожак Наполі Дієго Армандо Марадона спокійно готується виконати вирок у ворота Мілана (розгорніть фото).

16. Радомір Антіч, який, як ми знаємо, очолював і Реал, і Барселону, не кажучи вже про Атлетіко, був ще й гравцем нівроку. У першій половині 80-х серб цементував захист англійського Лутона.

17. Неперевершений Невілл Саутолл у самому розквіті сил. Якраз у 1985-му він вперше став з Евертоном чемпіоном Англії. Нещодавно Футбол 24 розповідав про цього голкіпера детальніше.

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18. Усі знають Алана Ширера, як грізного бомбардира Ньюкасла та Блекберна. Але розпочинав він у Саутгемптоні ще наприкінці 80-х. Зіграв 158 матчів, забив 43 голи.

Southampton

The Start Of A Fabulous Career

Alan Shearer pic.twitter.com/hNQf3Yf6I3 — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) June 12, 2024

19. У 80-х кар'єра Джорджа Беста перебувала у глибокій агонії. Та все ж на трюки перед юним поколінням він був спроможний. "Майстерність не проп'єш".

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George Always Found Time For His Young Followers pic.twitter.com/Ql63WPWQeh — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) June 4, 2024

20. Щойно мадридський Реал виграв двоматчевий фінал Кубка УЄФА 1985/86 у Кельна. Здавалося, усе було вирішене ще в Мадриді – 5:1. Проте через тиждень німці зуміли полоскотати гранду нерви – 2:0. Між іншим, в 1/16 фіналу "бланкос" заледве пройшли одеський Чорноморець (2:1, 0:0).

¡Tal día como hoy, en 1986, ganamos nuestra 2ª Copa de la UEFA!#OTD | #RealFootball pic.twitter.com/5pfd0ijqQu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2024

21. Легенди 70-х вдягнули стильні костюми і пересіли на тренерську лаву. Йохан Кройф у 80-х попрацював з Аяксом і вже встиг очолити Барселону. Франц Беккенбауер керував національною збірною Німеччини.

22. Суворий ірландський захисник МЮ, у якого не склалися відносини з Алексом Фергюсоном. Пол Макграт власною персоною.

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23. Англійського вінгера Лорі Каннінгема притягувала Іспанія, наче магнітом. Після п'яти років у Реалі він підписав контракт зі Спортінгом Хіхон. А під кінець 80-х ще й за Райо Вальєкано побігав.

24. У 1980-му Фламенгу вперше став чемпіоном Бразилії. У складі "червоно-чорних" виділявся своєю результативністю Зіко, якого прозвали "Білим Пеле". За всю кар'єру він настріляв понад 500 голів на користь рідного клубу.

25. Нідерландським суперзіркам – Руду Гулліту і Марко ван Бастену – є від чого радіти. Дванадцять їхніх голів допомогли Мілану вирвати Скудетто 1987/88 із рук Наполі.

? Ruud Gullit and Marco van Basten, Milanello, 1987/88. (Photo: IPP) pic.twitter.com/5Pj75qYwLt — A Football Archive* (@FootballArchive) March 18, 2023

26. Томас Н'Коно – найвидатніший голкіпер в історії камерунського футболу. Дебютував за національну збірну далекого 1976-го, а закінчив лише у 1994-му, дивом уникнувши ганьби. Адже коли Саленко забивав Камеруну свої легендарні п'ять голів, Н'Коно сидів на заміні. Жертвою екс-форварда Динамо став Жак Сонго'О.

27. Півзахисник Стів Маккензі виступав на пристойному рівні за Ман Сіті, Вест Бромвіч і Чарльтон. А ще мав велику пристрасть до музики.

Steve MacKenzie, some football boots, a ball, a piano and THE most uncomfortable pair of shorts EVER. pic.twitter.com/aIafKeJyrM — When Football Was Better (@FootballInT80s) March 20, 2017

28. Карлос Білардо вказує на вихід двом собакам, які прибилися на тренування збірної Аргентини. Через три роки він виграє Кубок світу.

#Curiosidad Carlos Bilardo echando a dos perros de la práctica de la Selección @Argentina . 1983.



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29. Дієго Марадона і німець Бернд Шустер нудьгують в очікуванні наступного матчу Барселони.

30. У 1988-му Паоло Мальдіні та Роберто Манчіні були повноцінними гравцями Мілана і Сампдорії, що не звільнило їх від військового обов'язку у лавах 47-го піхотного батальйону "Саленто".

47° Battaglione Fanteria 'Salento': Roberto Mancini and Paolo Maldini, 1988. (Photo: ANSA) pic.twitter.com/FanPXny5WV — A Football Archive* (@FootballArchive) December 18, 2021

БОНУС!!! Двадцятого серпня 1983 року Ліверпуль та Манчестер Юнайтед відкривали сезон битвою за Суперкубок Англії на Вемблі. І чемпіон доволі несподівано поступився володарю Кубка – дубль оформив капітан "червоних дияволів" Браян Робсон.

BBC Match Of The Day

August 1983

Charity Shield

Man Utd 2-0 Liverpool

Commentator John Motson#MUFC #LFC #MOTD pic.twitter.com/7JG9qp7rZL — TV Football 1968-92 (@1968Tv) September 9, 2024

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