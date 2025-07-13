1. Король і його корона. Пеле у сомбреро святкує розгромну перемогу у фіналі Кубка світу-1970 над Італією (4:1). Сам Едсон Арантіс відкрив рахунок у цьому матчі.

2. Шостого червня 1964-го вісімнадцятирічний Франц Беккенбауер дебютував за першу команду Баварії і одразу відзначився голом. "Ротен" того дня розгромили Санкт-Паулі у матчі за право виступати в елітному дивізіоні. Ото часи були!

#OnThisDay in 1964: 18-year-old Franz Beckenbauer made his debut for @FCBayern!



On June 6th, 1964, FC Bayern defeated FC St. Pauli 4-0 in a Bundesliga promotion play-off match – and Franz marked his first professional appearance with a goal. ️



The start of a historic career… pic.twitter.com/Z1dJHMYlau — Franz Beckenbauer (@beckenbauer) June 6, 2025

3. Капітан збірної Нідерландів і головна зірка Барселони Йохан Кройф із розкішним букетом перед початком матчу. Існувала у ту епоху прекрасна традиція – команди обмінювалися квітами.

4. Так зароджувався аргентинський футбол. Рідкісна світлина 1911 року зафіксувала матч між клубами Алумні Атлетік (у смугастих футболках) та Портеньйо. Першу команду пов'язують зі шотландцем Александером Вотсоном Хаттоном, якого вважають батьком короля спорту в Аргентині.

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Вже через два роки після цього фото, у 1913-му, Алумні Атлетік припинив своє існування, встигнувши виграти аж 10 чемпіонських титулів. А ось Портеньйо дожив до наших днів і зараз виступає в нижчих аргентинських лігах.

Alumni Athletic Club v Porteño, 1911.



Alumni were one of the pioneering football clubs in Argentina. They were founded by Alexander Watson Hutton from Glasgow, considered to be the 'father' of Argentine football.



The match pictured against Porteño was one of their last games. pic.twitter.com/A4bHRDPB8E — Football Heritage (@_footyheritage) May 4, 2025

5. Могутня німецька парочка у півзахисті Реала середини 70-х. Пауль Брайтнер (ліворуч) і Гюнтер Нетцер. Обидва – чемпіони світу.

Aah Good Old Days Football

Los Blancos

German Pair Breitner & Netzer pic.twitter.com/C3Px685bNz — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) April 30, 2025

6. Сімдесяті – це ера Йохана Кройфа. Суперзірка у відпустці не лише розважався, але й читав свіжу пресу.

7. А ще Кройф був законодавцем моди не тільки у футболі. Любив одягатися зі смаком.

8. У 70-х головним конкурентом Баварії в Бундеслізі була Борусія Мьонхенгладбах. Капітани команд Гюнтер Нетцер і Франц Беккенбауер перед черговою принциповою битвою.

Netzer y Beckenbauer. Borussia Mönchengladbach / Bayern Munich. pic.twitter.com/wsRnruiDq7 — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) February 25, 2025

9. У 1977-му Ліверпуль підсилився молодим шотландським захисником Аланом Хансеном із Партік Тісл. На Енфілді він виступатиме аж до 1991-го і стане легендою клубу. Щоб переглянути у повному форматі – натисніть на фото.

10. Глядачі в очікуванні матчу на стадіоні Рондінелла, де до 1930 року виступав римський Лаціо.

Lo stadio della Rondinella, casa della Lazio fino al 1930. ? pic.twitter.com/QtuMO8Vr4j — Lazio Calcio (@LazioCalcio2) January 21, 2025

11. Спокійно, без паніки! Це не масова страта методом насадження на палю, а всього лише винахідливі роззяви на фіналі Кубка Англії між Ліверпулем та Бернлі у квітні 1914 року. "Червоні" несподівано поступилися 0:1.

Liverpool vs Burnley Final FA Cup. 1914. pic.twitter.com/dwIe1iWGk9 — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) December 15, 2024

12. Священики теж небайдужі до копаного м'яча. Абсолютно епічний кадр із поєдинку між панотцями десь у Барселоні 1960-х.

Epic soccer battle of priests during lunchtime in Barcelona, 1960s. pic.twitter.com/CckvgOMzPz — Historic Vids (@historyinmemes) November 17, 2024

13. Рей Клеменс – незамінний голкіпер Ліверпуля і збірної Англії 70-х. У 80-х ще й за Тоттенхем награв чимало.

14. Святкова атмосфера стадіону Сан-Сіро у 1950-х. Вболівальники прибувають на матч.

15. А це Сан-Сіро зсередини. Грати доводилося за будь-якої погоди – навіть під час снігопаду.

Aah Good Old Days Football

The San Siro

It's Only A Bit Of Snow pic.twitter.com/UabmX16hBw — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) October 20, 2024

16. Тим часом романтика совєтського футболу 50-х на прикладі Івано-Франківська, де головним клубом всього регіону вважався Спартак (згодом – Прикарпаття). Аншлаг такий, що додатковою трибуною слугує пожежна машина.

На футболі. Станіслав (Івано-Франківськ), Україна. 1955 рік.

Борис Градов pic.twitter.com/tuiCUJ8ntL — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 25, 2024

17. Екзотична збірна Заїру (зараз ця країна називається ДР Конго) прибула до ФРН на єдиний у своїй історії чемпіонат світу. Тоді, 1974-го, браві африканські хлопці програли Шотландії (0:2), Бразилії (0:3) та Югославії (0:9) і посіли останнє місце свого квартету.

World Cup '74 West Germany

Zaire Sqaud Photo pic.twitter.com/aMwxNRWVT0 — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) August 25, 2024

18. Впізнали? Насправді – це неважко. Дієго Армандо Марадона у свої перші сезони за Архентінос Хуніорс (натисніть на фото).

19. Пеле, як син країни диких мавп і донів Педро, щоразу щиро дивувався снігу.

20. Джордж Бест, "П'ятий бітл" із Манчестер Юнайтед, у момент, коли ще все було під контролем – кар'єра, слава, гроші, спорткари і, звісно, красиві жінки.

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21. Дейв Маккей, суворий оборонець Тоттенхема, дає прочуханки Біллі Бремнеру, провокатору із Лідса. Буремні 60-ті.

It’s Dave Mackay’s birthday. You remember him.



Here he is telling Billy Bremner to take a wee bit more care and attention with his tackles on a Saturday afternoon, whilst a superbly suntanned Terry Venables looks on.



What an image. pic.twitter.com/GbgB8L5De3 — A Funny Old Game (@sid_lambert) November 14, 2021

22. Еусебіу, "Чорна пантера" Бенфіки, вигравав "Золотий бутс" аж двічі. У сезоні 1967/68 португалець забив 42 голи, а в кампанії 1972/73 – 40.

Neste dia há 53 anos Eusébio recebia a 1.ª Bota de Ouro da história!#EPluribusUnum pic.twitter.com/F4Lwn6orlb — SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2021

23. Музична пауза від Пеле і Гаррінчі. У 70-х Король ще активно грав у футбол, перебуваючи у чудовій формі. А ось його партнер по двох титулах чемпіона світу вже занедбав себе.

24. Березень 1969-го. Збірні Італії та НДР (Східна Німеччина) виходять на поле Вальтер Ульбріхт Штадіон у Берліні. У матчі відбіркового циклу Кубка світу-1970 німці двічі виривалися вперед у рахунку, проте Луїджі Ріва щоразу зрівнював – 2:2.

Italy - DDR, Walter Ulbricht Stadion, Berlin 1969 pic.twitter.com/E3BxKkUaLj — FootballTime&Nations (@FCTimeNations) April 14, 2020

25. А це товариська зустріч збірних Англії та Іспанії на лондонському Хайбері у далекому 1931-му. Рукостисканням обмінюються капітани – Ерні Бленкінсоп, захисник Шеффілд Венсдей, та легендарний голкіпер Рікардо Самора. За мить розпочався матч і господарі поля були безжальними – 7:1.

England - Spain, December 1931 on Highbury pic.twitter.com/QCdxzmacIB — FootballTime&Nations (@FCTimeNations) April 9, 2020

26. Чудове фото із французького Кубка світу-1938. П'ятого червня у Гаврі в присутності 11 тисяч глядачів Чехословаччина розтрощила Нідерланди – 3:0.

Stade Municipal Le Havre, 1938 World Cup (Czechoslovakia - Netherlands) pic.twitter.com/lgkIREiwv3 — FootballTime&Nations (@FCTimeNations) March 31, 2020

27. Іспанський школяр Вісенте дель Боске гризе граніт науки і поки не здогадується, яку видатну роль йому судилося зіграти у півзахисті та на тренерській лаві мадридського Реала в майбутньому.

БОНУС!!! Приємний сюрприз для прихильників Лаціо. Дванадцятого травня 1974 року "орли" здобули перше Скудетто у своїй історії. Це трапилося достроково, за тур до завершення чемпіонату, завдяки перемозі над Фоджею. Єдиний гол з пенальті забив найкращий бомбардир Серії А Джорджо Кіналья (загалом у його активі 24 результативні удари).

Окрім нього, варто виділити ще двох героїв відео – головного тренера Томаззо Маестреллі та хавбека Лучано Ре Чекконі на прізвисько "Білокурий ангел". Через три роки після тріумфу його застрелять при безглуздій спробі жартівливого розіграшу власника ювелірної крамниці.

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