Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні
Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Король і його корона. Пеле у сомбреро святкує розгромну перемогу у фіналі Кубка світу-1970 над Італією (4:1). Сам Едсон Арантіс відкрив рахунок у цьому матчі.
2. Шостого червня 1964-го вісімнадцятирічний Франц Беккенбауер дебютував за першу команду Баварії і одразу відзначився голом. "Ротен" того дня розгромили Санкт-Паулі у матчі за право виступати в елітному дивізіоні. Ото часи були!
3. Капітан збірної Нідерландів і головна зірка Барселони Йохан Кройф із розкішним букетом перед початком матчу. Існувала у ту епоху прекрасна традиція – команди обмінювалися квітами.
4. Так зароджувався аргентинський футбол. Рідкісна світлина 1911 року зафіксувала матч між клубами Алумні Атлетік (у смугастих футболках) та Портеньйо. Першу команду пов'язують зі шотландцем Александером Вотсоном Хаттоном, якого вважають батьком короля спорту в Аргентині.
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Вже через два роки після цього фото, у 1913-му, Алумні Атлетік припинив своє існування, встигнувши виграти аж 10 чемпіонських титулів. А ось Портеньйо дожив до наших днів і зараз виступає в нижчих аргентинських лігах.
5. Могутня німецька парочка у півзахисті Реала середини 70-х. Пауль Брайтнер (ліворуч) і Гюнтер Нетцер. Обидва – чемпіони світу.
6. Сімдесяті – це ера Йохана Кройфа. Суперзірка у відпустці не лише розважався, але й читав свіжу пресу.
7. А ще Кройф був законодавцем моди не тільки у футболі. Любив одягатися зі смаком.
8. У 70-х головним конкурентом Баварії в Бундеслізі була Борусія Мьонхенгладбах. Капітани команд Гюнтер Нетцер і Франц Беккенбауер перед черговою принциповою битвою.
9. У 1977-му Ліверпуль підсилився молодим шотландським захисником Аланом Хансеном із Партік Тісл. На Енфілді він виступатиме аж до 1991-го і стане легендою клубу. Щоб переглянути у повному форматі – натисніть на фото.
10. Глядачі в очікуванні матчу на стадіоні Рондінелла, де до 1930 року виступав римський Лаціо.
11. Спокійно, без паніки! Це не масова страта методом насадження на палю, а всього лише винахідливі роззяви на фіналі Кубка Англії між Ліверпулем та Бернлі у квітні 1914 року. "Червоні" несподівано поступилися 0:1.
12. Священики теж небайдужі до копаного м'яча. Абсолютно епічний кадр із поєдинку між панотцями десь у Барселоні 1960-х.
13. Рей Клеменс – незамінний голкіпер Ліверпуля і збірної Англії 70-х. У 80-х ще й за Тоттенхем награв чимало.
14. Святкова атмосфера стадіону Сан-Сіро у 1950-х. Вболівальники прибувають на матч.
15. А це Сан-Сіро зсередини. Грати доводилося за будь-якої погоди – навіть під час снігопаду.
16. Тим часом романтика совєтського футболу 50-х на прикладі Івано-Франківська, де головним клубом всього регіону вважався Спартак (згодом – Прикарпаття). Аншлаг такий, що додатковою трибуною слугує пожежна машина.
17. Екзотична збірна Заїру (зараз ця країна називається ДР Конго) прибула до ФРН на єдиний у своїй історії чемпіонат світу. Тоді, 1974-го, браві африканські хлопці програли Шотландії (0:2), Бразилії (0:3) та Югославії (0:9) і посіли останнє місце свого квартету.
18. Впізнали? Насправді – це неважко. Дієго Армандо Марадона у свої перші сезони за Архентінос Хуніорс (натисніть на фото).
19. Пеле, як син країни диких мавп і донів Педро, щоразу щиро дивувався снігу.
20. Джордж Бест, "П'ятий бітл" із Манчестер Юнайтед, у момент, коли ще все було під контролем – кар'єра, слава, гроші, спорткари і, звісно, красиві жінки.
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21. Дейв Маккей, суворий оборонець Тоттенхема, дає прочуханки Біллі Бремнеру, провокатору із Лідса. Буремні 60-ті.
22. Еусебіу, "Чорна пантера" Бенфіки, вигравав "Золотий бутс" аж двічі. У сезоні 1967/68 португалець забив 42 голи, а в кампанії 1972/73 – 40.
23. Музична пауза від Пеле і Гаррінчі. У 70-х Король ще активно грав у футбол, перебуваючи у чудовій формі. А ось його партнер по двох титулах чемпіона світу вже занедбав себе.
24. Березень 1969-го. Збірні Італії та НДР (Східна Німеччина) виходять на поле Вальтер Ульбріхт Штадіон у Берліні. У матчі відбіркового циклу Кубка світу-1970 німці двічі виривалися вперед у рахунку, проте Луїджі Ріва щоразу зрівнював – 2:2.
25. А це товариська зустріч збірних Англії та Іспанії на лондонському Хайбері у далекому 1931-му. Рукостисканням обмінюються капітани – Ерні Бленкінсоп, захисник Шеффілд Венсдей, та легендарний голкіпер Рікардо Самора. За мить розпочався матч і господарі поля були безжальними – 7:1.
26. Чудове фото із французького Кубка світу-1938. П'ятого червня у Гаврі в присутності 11 тисяч глядачів Чехословаччина розтрощила Нідерланди – 3:0.
27. Іспанський школяр Вісенте дель Боске гризе граніт науки і поки не здогадується, яку видатну роль йому судилося зіграти у півзахисті та на тренерській лаві мадридського Реала в майбутньому.
БОНУС!!! Приємний сюрприз для прихильників Лаціо. Дванадцятого травня 1974 року "орли" здобули перше Скудетто у своїй історії. Це трапилося достроково, за тур до завершення чемпіонату, завдяки перемозі над Фоджею. Єдиний гол з пенальті забив найкращий бомбардир Серії А Джорджо Кіналья (загалом у його активі 24 результативні удари).
Окрім нього, варто виділити ще двох героїв відео – головного тренера Томаззо Маестреллі та хавбека Лучано Ре Чекконі на прізвисько "Білокурий ангел". Через три роки після тріумфу його застрелять при безглуздій спробі жартівливого розіграшу власника ювелірної крамниці.
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