Англійський нападник став одним із ласих шматочків на трансферному ринку. За Харрі Кейна готові поборотися такі гранди, як ПСЖ та Баварія, які прагнуть посилити форвардом лінію атаки.

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Розлучатися з гравцем Тоттенхем не планує, і вже кілька пропозицій лондонці відхилили. Керівництво "шпор" збирається покращити фінансову пропозицію для Кейна, щоб вмовити гравця продовжувати виступати в їхній команді.

Тоттенхем підвищить зарплатню футболіста до 400 тисяч фунтів на тиждень, інформує The Telegraph. Проте фінансове питання не буде для Кейна пріоритетом в ухваленні рішення про своє майбутнє.

Нагадаємо, що чинна угода англійського форварда з Тоттенхемом розрахована до 2024 року. В 435 матчах у складі "шпор" Харрі Кейн забив 280 голів та віддав 64 результативні передачі.

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