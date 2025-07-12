"Золота ера футболу почалася": Інфантіно поставив "діагноз" Клубному ЧС – він назвав ім'я зіркового гостя на фіналі
Президент ФІФА Джанні Інфантіно вважає Клубний ЧС-2025 великим успіхом.
Інфантіно висловився про Клубний чемпіонат світу, який проходить у США. Він зазначив, що цей турнір став величезним успіхом у фінансовому плані. Виручка за підсумками турніру складе майже 2,1 млрд доларів.
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"Клубний чемпіонат світу став величезним успіхом. Золота ера футболу почалася", – цитує Інфантіно журналіст Бен Джейкобс.
Очільник ФІФА додав, що запросив на вирішальний матч турніру президента США Дональда Трампа: "Він любить футбол і буде присутній на фіналі".
У фінальному матчі, який відбудеться 13 липня, зустрінуться ПСЖ і Челсі.
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