Інфантіно висловився про Клубний чемпіонат світу, який проходить у США. Він зазначив, що цей турнір став величезним успіхом у фінансовому плані. Виручка за підсумками турніру складе майже 2,1 млрд доларів.

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"Клубний чемпіонат світу став величезним успіхом. Золота ера футболу почалася", – цитує Інфантіно журналіст Бен Джейкобс.

Очільник ФІФА додав, що запросив на вирішальний матч турніру президента США Дональда Трампа: "Він любить футбол і буде присутній на фіналі".

У фінальному матчі, який відбудеться 13 липня, зустрінуться ПСЖ і Челсі.

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