"Зняв павутинку": крутий гол з чемпіонату Ірландії

Кевін Дівейні з ірландського Богеміанса забив неймовірно красивий м'яч.

У чемпіонаті Ірландії зустрічалися Дублін та Богеміанс. Глядачі побачили лише один гол у грі, проте він вартує 90 хвилин перегляду футбольного матчу.

Хавбек Богеміанс Кевін Ділейні прийняв м'яч, обіграв опонента та з метрів 30 потужним ударом вклав смугастого у самісіньку "дев'ятку". Голкіпер Дубліна відреагував на удар, проте шансів парирувати гарматний постріл не мав.

There was just one goal in the game between @bfcdublin and @stpats, but what a strike it was. Bohemians’ Kevin Devaney with a goal of the season contender pic.twitter.com/EjNTLnGaYn — Soccer Republic (@SoccRepublic) 2 липня 2018 р.

8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не карають