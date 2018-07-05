"Зняв павутинку": крутий гол з чемпіонату Ірландії

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"Наче вперше займатися сексом". Салах нагадував випускника інфізу, Клопп – викладача квантової фізики, а Зідан усміхався
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Символічна збірна 1/8 фіналу ЧС-2018: Субашич, Міна, усі форварди ПСЖЧС 2018 — 4 лип 1924
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Реал офіційно спростував чутки щодо трансферу МбаппеІспанія — 4 лип 1193
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Маркевич принципово не дивиться матчі за участю збірної Росії на ЧС-2018ЧС 2018 — 4 лип 1002
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8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не караютьЧС 2018 — 4 лип 8349
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