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"Зняв павутинку": крутий гол з чемпіонату Ірландії

08:00 4 Читать на русском
"Зняв павутинку": крутий гол з чемпіонату Ірландії
Кевін Дівейні / Фото: соцмережі

Кевін Дівейні з ірландського Богеміанса забив неймовірно красивий м'яч.

У чемпіонаті Ірландії зустрічалися Дублін та Богеміанс. Глядачі побачили лише один гол у грі, проте він вартує 90 хвилин перегляду футбольного матчу.

Хавбек Богеміанс Кевін Ділейні прийняв м'яч, обіграв опонента та з метрів 30 потужним ударом вклав смугастого у самісіньку "дев'ятку". Голкіпер Дубліна відреагував на удар, проте шансів парирувати гарматний постріл не мав.

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