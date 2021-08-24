Журналіст Віктор Вацко вважає, що новий наставник збірної України Олександр Петраков заточений на досягнення результату, а не красиву гру.

"Петраков – суворий мужик, він прийшов на результат. Нехай вони грають у "знущання" над футболом, але обіграють Казахстан 5:0.

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Нехай "знущаються" над футболом, як хочуть, але 1:0 обіграють Францію або внічию зіграють. Курочка по зернятку.

Коли склад збірної України грає внічию 1:1 з Інгульцем і ще половина претендентів, які мріють потрапити в збірну України, там по три пропускають від Рапіда..." – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після відходу зі збірної Андрія Шевченка на початку серпня тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, якому, однак, не вдалося домовитися про розірвання контракту з Аль-Айном. Як наслідок, виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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