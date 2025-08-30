Знущання з Аморіма продовжується – Грімсбі тролить Манчестер Юнайтед після історичної ганьби у Кубку ліги (ВІДЕО)
Грімсбі іронізує над Манчестер Юнайтед після перемоги в очному протистоянні.
Грімсбі, який сенсаційно вибив Манчестер Юнайтед із Кубка ліги, вирішив підколоти суперника в оригінальний спосіб.
Нагадаємо, що поєдинок з Грімсбі увійшов в історію Манчестер Юнайтед – вперше "червоні дияволи" вилетіли з Кубка ліги від представника четвертого дивізіону. Манкуніанці провалили перший тайм, програючи 0:2, а попри камбек у другій половині, поступились у серії пенальті з рахунком 11:12.
Кульмінацією вечора став епізод, коли камери зняли Рубена Аморіма, який сидів під дощем і переставляв фішки на тактичній дошці. Картинка миттєво розлетілася мережею, ставши приводом для численних жартів і мемів. Як інформує GOAL, перед матчем Ліги 2 проти Брістоль Роверс клуб презентував свій стартовий склад за допомогою магнітної дошки з фішками – у стилі головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.
