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"Знову разом!": Мілевський і Нойок повернулися до тренувань з брестським Динамо

08:54 - Читать на русском
"Знову разом!": Мілевський і Нойок повернулися до тренувань з брестським Динамо
Артем Мілевський та Олександр Нойок / ФК Брест

Троє українців повернулись до табору білоруської команди і готові допомогти Динамо у найближчих матчах.

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський вийшов з самоізоляції і повернувся до тренувань своєї команди. Нападник брестського Динамо інфікувався COVID-19 і останні два тижні провів наодинці.

Хачеріді вилікувався від коронавірусу

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Мілевський виклав фото зі ще одним українцем, який поборов складну недугу – Олександром Нойоком.

"Мужики, привіт! Знову разом, знову поруч", – підписав фото Артем.

Нагадаємо, третій представник нашої країни Євген Хачеріді, захворювання якого проходило найскладніше і захисника довелось навіть шпиталізувати, також повністю здоровий і приступив до фізичних навантажень з Динамо.

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Світ Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном коронавірус
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