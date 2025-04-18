"Клуби, які претендують на вихід до УПЛ, підписують гравців і готуються до нового сезону, але ні в кого немає стадіону, який відповідав би вимогами УПЛ. Епіцентр – стадіон не відповідає вимогам, Агробізнес – не відповідає, Кудрівка – не відповідає. Металіст 1925. Але як тоді ділити арену Лівого Берега?

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Полтава – не відповідає, Буковина – не відповідає. Якщо харківські команди зрозуміти можна, то як інших пропускати? Знову буде цирк-шапіто, гастролі постійні. Хто з ким домовився, там і грає. Знову винятки робитимемо", – сказав Вацко в ефірі авторської програми Вацко Live.

Нагадаємо, наразі лідером Чемпіонської групи Першої ліги є Епіцентр, в доробку команди 35 очок після 16-ти турів чемпіонату. За підсумками сезону 2024/25 до елітного дивізіону виходять команди, які посіли перше та друге місце. Клуби, які займуть третє та четверте місце, матимуть змогу поборотися за путівку в УПЛ з командами, які зайняли 13-те та 14-те місце в найвищому дивізіоні.

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