"Знову Блохін фартовий", – легендарний тренер прокоментував обрання Павелка у Виконком УЄФА

Екс-наставник Динамо та збірної України Олег Блохін прокоментував обрання очільника ФФУ Андрія Павелка у Виконком УЄФА.

Олег Блохін, який з іншими легендами українського футболу підтримував Андрія Павелка на виборах у Виконком УЄФА, прокоментував обрання очільника ФФУ.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

"Знову Блохін фартовий. Я знаю. Я був спокійний, а всі інші хвилювались. Потім прийшов президент – на ньому лиця не було", – розповів Блохін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, нещодавно Блохін отримав посаду в ФФУ. Екс-наставник збірної України працюватиме співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

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