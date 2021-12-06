Фрайбург знищив Борусію Менхенгладбах у матчі 14-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Команда Крістіана Штрайха знищила підопічних Адольфа Хюттера у першому таймі, відзначившись аж шістьма результативними ударами на будь-який смак з 2 по 37 хвилини.

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По перерві Фрайбург заспокоївся, а менхенгладбахській Борусії не вдалось забити бодай м'яч престижу. "Жеребці" програли і залишились на 13 сходинці Бундесліги, Фрайбург піднявся на 4 місце у зону Ліги чемпіонів.