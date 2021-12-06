Знищення за 35 хвилин у відеоогляді матчу Борусія М – Фрайбург – 0:6
11:44 - Читать на русском
Фрайбург знищив Борусію Менхенгладбах у матчі 14-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Кевін Шаде 5’
Філіпп Лінхарт 13’
Ніколас Хьофлєр 19’
Лукас Хьолер 24’
Ніко Шлоттербек 37’
5’ Кевін Шаде
13’ Філіпп Лінхарт
19’ Ніколас Хьофлєр
24’ Лукас Хьолер
37’ Ніко Шлоттербек
Команда Крістіана Штрайха знищила підопічних Адольфа Хюттера у першому таймі, відзначившись аж шістьма результативними ударами на будь-який смак з 2 по 37 хвилини.
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По перерві Фрайбург заспокоївся, а менхенгладбахській Борусії не вдалось забити бодай м'яч престижу. "Жеребці" програли і залишились на 13 сходинці Бундесліги, Фрайбург піднявся на 4 місце у зону Ліги чемпіонів.
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