Після двох поразок підопічні Каспера Юлманда розтрощили Росію (1:4), а в першому матчі плей-офф здолали Уельс (4:0).

Уельс – Данія – 0:4 – відео голів

Данці стали першою збірною, яка змогла забити 4 голи у двох поспіль матчах чемпіонату Європи, інформує Opta. Найбільший внесок зробили Каспер Дольберг та Йоакім Меле – в обох по два точні удари.

Додамо, що суперником Данії на стадії 1/4 фіналу стане переможець пари Нідерланди – Чехія.

Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль