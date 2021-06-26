Знищення Росії та Уельсу дозволили збірній Данії встановити рекорд чемпіонатів Європи
26 червня 21:42 - Читать на русском
Збірна Данії повністю переламала невдалий початок Євро-2020.
завершено
Каспер Дольберг 27’
Каспер Дольберг 48’
Йоакім Меле 88’
Мартін Брейтвейт 90+6’
27’ Каспер Дольберг
48’ Каспер Дольберг
88’ Йоакім Меле
90+6’ Мартін Брейтвейт
Після двох поразок підопічні Каспера Юлманда розтрощили Росію (1:4), а в першому матчі плей-офф здолали Уельс (4:0).
Уельс – Данія – 0:4 – відео голів
Данці стали першою збірною, яка змогла забити 4 голи у двох поспіль матчах чемпіонату Європи, інформує Opta. Найбільший внесок зробили Каспер Дольберг та Йоакім Меле – в обох по два точні удари.
Додамо, що суперником Данії на стадії 1/4 фіналу стане переможець пари Нідерланди – Чехія.
Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль
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