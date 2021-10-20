Аякс досить несподівано знищив Борусію Д у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Аякс повів у рахунку на 11 хвилині: Тадіч пробив зі штрафного з гострого кута, а Ройс підправив м'яч у власні ворота. До перерви Аллє допоміг відзначитись Блінду, скинувши захиснику під удар. На початку другої половини Себастьян знову асистував, а пізніше Блінд повернув боржок екс-одноклубнику Ярмоленка.

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Таким чином, Аякс набрав 9 очок та очолив групу C, а Борусія з 6 пунктами залишилась другою.