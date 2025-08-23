Вест Хем поступився Челсі в матчі 2-го туру АПЛ (1:5). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Вест Хем вкрай невдало стартував в АПЛ в сезоні 2025/2026. Колишня команда українця Андрія Ярмоленка приймала дома Челсі та зазнала розгромної поразки 1:5.

Челсі без головної зірки розбив Вест Хем і очолив таблицю АПЛ – такого приниження не було 102 роки

Початок матчу був за "молотобійцями". Вест Хем відкрив рахунок завдяки блискучому удару Пакета з 25 метрів після перехоплення Агерда. Та Челсі швидко відповів – розіграш кутового завершив Жоао Педро, оформивши дебютний гол в АПЛ. Згодом форвард асистував Нету, а ще до перерви Енцо Фернандес реалізував простріл від Естевао – 1:3.

У другому таймі господарі знову провалилися на стандартах: Германсен невдало зіграв на виході, чим скористалися спочатку Кайседо, а потім Чалоба, довівши рахунок до 1:5.

АПЛ, турнірна таблиця: Челсі вирвався на вершину, екс-клуб Ярмоленка з 1:8 на дні