– Потенційне зняття СК Дніпро-1 з чемпіонату – хто може замінити його в УПЛ та Лізі конференцій?

– Святе місце пустим не буває, як кажуть. Якщо дійсно вивільниться одне місце в УПЛ, то підтягувати будуть клуби з Першої ліги, як це зазвичай відбувається. За яким принципом – поки важко сказати. Тому що регламент УПЛ сезону 2024/2025, який має регулювати це питання, ще не затверджений. Тобто, правила прописуються УПЛ та узгоджуються з УАФ прямо зараз.

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– А якщо ми кажемо про кваліфікацію Ліги конференцій, можемо замінити СК Дніпро-1, наприклад Рухом, який фінішував шостим?

– Щодо єврокубків. Згідно з пунктом 4.05 статті 4 Регламенту Ліги конференцій УЄФА, якщо клуб відмовляється брати участь у змаганнях, пройшовши кваліфікацію за спортивними заслугами та отримавши ліцензію від компетентного національного органу, жоден інший клуб з тієї ж асоціації не може бути зареєстрований замість нього. Тобто, заміна СК Дніпро-1 на будь-який інший український клуб прямо заборонена регламентними нормами. Проблема в тому, що Дніпро-1 кваліфікувався і був допущений до участі в турнірі УЄФА, отримавши відповідний атестат від УАФ.

– Якось можливо уникнути технічних поразок?

– За чинних умов це навряд чи можливо.

– Чи відомі вам схожі випадки в єврокубках?

– Я таких випадків не пригадую, але теоретично щось схоже могло й бути.

– Якби СК Дніпро-1 заявив би про своє зникнення до результатів жеребкування кваліфікації, це якимось чином могло б вплинути на ситуацію?

– Якби СК Дніпро-1 своєчасно повідомив про неможливість своєї участі в Лізі конференцій або не отримав атестат для участі в цьому турнірі від УАФ, заміна одного українського клубу іншим українським клубом була б цілком можливою. Регламент Ліги конференцій поточного сезону передбачає таку можливість за умови своєчасних рішень з боку клубу, який заявляється на змагання, та/чи національної федерації, яка видає клубу атестат.

– Які фактори можуть вплинути на рішення УЄФА, щоб воно було на нашу користь?

– Можливо, дотримуючись спортивного принципу, враховуючи ситуацію в нашій країні і з метою підтримки українського футболу, який існує в умовах повномасштабної війни, УЄФА піде на зустріч УАФ всупереч власним правилам. Але це лише припущення. І це може відбутись виключно за умови відповідних дій з боку СК Дніпро-1. Виключати зі змагань клуб, який кваліфікувався і отримав атестат, – ніхто не має права.

– Повертаючись до УПЛ, хто на вашу думку потенційно може замінити СК Дніпро-1?

– Думаю, що претендент на місце СК Дніпро-1 в УПЛ, якщо воно дійсно звільниться до моменту затвердження складу учасників УПЛ сезону 2024/25, буде обиратись між клубами Першої ліги, які залишили УПЛ в цьому сезоні: Минаєм та Металістом 1925.

– Якщо СК Дніпро-1 зникне посеред сезону УПЛ, які тоді будуть прийматися рішення з їх результатами в турнірній таблиці?

– Залежить від того, як буде написано в новому регламенті. Раніше було анулювання, якщо команда знялась, провівши менше половини матчів чемпіонату, і технічні поразки/перемоги в матчах, які не були проведені, якщо команда знята зі змагань у другому колі, – розповів Скоропашкін у коментарі Українському футболу.

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