Орендований у Мілана нападник Норчепінга Еміль Робак зв'язався зі спортивним директором шведського клубу Тоні Мартінссоном і дав зрозуміти, що з ним усе гаразд. Про це інформує Expressen.

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"Я зустрівся з ним сьогодні, тож усе гаразд. Я повідомив про це пресі, щоб розставити всі крапки над "і", – зазначив Мартінссон.

Також журналісти видання зв'язалися з матір'ю футболіста, поставивши їй запитання, чому Норчепінг не міг вийти на зв'язок з її сином. "Я вважаю за краще поки утриматися від коментарів стосовно цього питання", – надійшла відповідь.

Мартінссон зазначив, що зникнення Робака, найімовірніше, пов'язане зі спортивними питаннями.

Контракт гравця з Міланом розрахований до літа 2025 року. Златан Ібрагімович зазначав, що Еміль є майбутнім збірної Швеції. "Це гравець абсолютно іншого рівня", – заявляв Златан.

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