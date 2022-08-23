"Вони були дуже агресивними на початку матчу, і було зрозуміло, що відбудеться далі. Вони грали агресивніше і влучили у штангу вже на старті гри. Після пропущеного гола ми перехопили ініціативу та грали так, як і хотіли. Нам не щастило у певних ситуаціях, було б чудово зрівняти рахунок до перерви.

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Другий пропущений гол явно не допоміг нам, а після нашого м'яча гра стала нервовою. У результаті точно не той результат, на який ми розраховували. Коли ми заспокоїлися, то завдали неймовірно багато ударів по воротах як для гостьової гри з МЮ. Однак необхідно використати більше таких моментів. У другому таймі Де Хеа здійснив фантастичний сейв.

Ми грали далеко не ідеально, не були готові на 100%. Нам доводилося постійно наздоганяти, а це не те, чого хочеться. Стає важко, враховуючи вміння суперника контратакувати. З другим голом важко змиритися. Там був офсайд. Але доведеться виходити з того, що маємо.

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У нас непроста ситуація з точки зору травм. У нас цього тижня було доступно 14-15 гравців, і тепер потрібно простежити за тим, щоб вони не отримали пошкоджень. Ми мали вигравати. Знаю, що це звучить безглуздо, але мені так здалося. Мене непокоїть наша ситуація, але як є – так є", – сказав Клопп ВВС.