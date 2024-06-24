"Коли я думав про критику та тиск (після поразки Румунії, – прим.), то особисто для себе зрозумів, що вже відчував цей тиск на Євро-2020. Мабуть, після матчу з Румунією мені було легше впоратися з ним. Не через те, що я не грав, а через те, що я вже відчував такий тиск. Я знаю, як робити висновки після матчу, як треба готуватися до наступного.

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Щодо Бельгії... Ми знаємо їхні слабкі сторони, але якщо ми вам розповімо, вони подивляться нашу прес-конференцію та щось змінять, правильно? Тому ми не можемо сказати. Як зупинити де Брюйне? У нього найбільше асистів в АПЛ. Я думаю, що він – найкращий гравець Бельгії. Він капітан збірної. Якщо ми гратимемо як команда проти Кевіна та проти Бельгії, то, сподіваюсь, він не віддасть асист та не заб'є гол. У такому випадку це буде важливо для нас, для команди, для захисників – я буду щасливим.

Що дає збірній України молодість, яка зараз присутня в команді? Не знаю. Вчора ми грали у квадрат на тренуванні. Ілля Забарний, який зіграв вже майже 45 матчів за збірну, по віку досі у квадраті. Не скажу, що ми сильно омолодилися за останні роки. Так, нові гравці приходять, але в нас має бути баланс – і гравці з досвідом, і молодші. Повинна бути золота середина. Думаю, в нас у команді так і є. Стартовий склад України у грі зі Словаччиною був наймолодшим на Євро-2024, але я не бачу великої проблеми, як і великого плюса – це нормально.

Як зупинити Лукаку? В захисті найважливіше – це дисципліна. Якщо в нас буде дисципліна в захисті та в атаці, то ми зможемо перемогти цю Бельгію.

Дулье з Амаду Онана? Ми не прямо хороші друзі, але хороші партнери по команді. Якщо ми обидва гратимемо в матчі, то я буду боротися та щоразу бити його по ногах. В наступному матчі ми не будемо ні друзями, ні партнерами по команді", – сказав Миколенко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Україною та Бельгією відбудеться у середу, 26 червня. Початок зустрічі о 19:00.

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