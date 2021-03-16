"Справді, в кінці грудня 2020 року Комітет арбітрів УАФ отримав повідомлення з поліції про те, що стосовно низки офіційних осіб ведеться розслідування. На підставі цієї інформації було ухвалено рішення з 28 грудня відсторонити від діяльності тих арбітрів і спостерігачів арбітражу, які опинилися в списку поліції.

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Хочу зауважити, що в цьому переліку є особи, які раніше вже були дискваліфіковані на тривалий час дисциплінарними органами УАФ. Що стосується нових фігурантів, то ми вирішили усунути їх до закінчення розслідування. Погодьтеся, це нормальна європейська практика. І так само було, коли була перша хвиля розслідувань поліції.

Нагадаю, що всі ці дії поліції стали можливі завдяки закону "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень", одним з авторів якого є голова УАФ Андрій Павелко. Ми завжди були в тісній співпраці з поліцією щодо цієї тематики, надавали всю необхідну для розслідувань інформацію.

Ви прекрасно знаєте, що зараз у деяких українських ЗМІ розпочалася справжня атака на Комітет арбітрів УАФ. Я хочу сказати, що ми знаємо, хто і навіщо це робить, хто намагається подібним чином дискредитувати український арбітраж, який останні п'ять років серйозно прогресує.

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Ми прекрасно розуміємо авторів, витоки і цілі цих атак. Але можемо сказати тільки те, що своїми діями вони лише переконують нас в правильності всього, що зроблено і що зараз ще перебувають у процесі реалізації в рамках програми поліпшення якості футбольного арбітражу в Україні. З їхнього боку це свідомо програшна і абсолютно нікчемна гра.

А тим людям, яких зараз просто використовують в цій "грі", ми щиро співчуваємо. Вам через якийсь час буде соромно, і гірко усвідомлювати, що в цій історії довелося бути чиїмось інструментом. Для нас головне – це футбол і чесні правила. А для вас?" – цитує Лучі Sport.ua.

Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.

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